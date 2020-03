Les Sixers en désavantage numérique s’inclinent face aux Lakers 120-107 à Los Angeles

Les 76ers de Philadelphie en désavantage numérique ont affronté un autre mastodonte mardi soir, cette fois sous la forme de LeBron James, Anthony Davis et des Lakers de Los Angeles. Ils ont produit un autre effort vaillant, mais ont finalement échoué et ont laissé beaucoup de frustrations aux fans.

Tout comme le match de dimanche contre les Clippers, les Sixers ont bien démarré mardi soir. Ils ont construit une avance de sept points après le premier quart et l’ont portée à 13 au début du deuxième quart sur le premier 3 points de Glenn Robinson III en tant que Sixer. Ensuite, les roues sont tombées.

Les Sixers ont disparu aux deux extrémités du terrain et se sont imposés 34-10 au cours des huit dernières minutes et demie du deuxième quart, voyant leur avance de 13 points se transformer en un déficit à la mi-temps de 11 points. Tout compte fait, les Sixers ont été dominés 37-19 au cours de la période.

Une poussée de 10-0 de Los Angeles pour commencer le troisième quart a poussé l’avance à 21 et les choses semblaient sombres. À leur crédit, les Sixers ont continué à venir et se sont approchés de neuf à mi-chemin du trimestre. Les Lakers, cependant, ont répondu et repoussé l’avance à 19, portant finalement un avantage de 16 points dans le cadre final.

Les Sixers ont continué de montrer un grain impressionnant, se rapprochant une fois de plus d’un chiffre et réduisant l’avance à huit avec 8:35 à faire. Ils avaient une paire d’excellents looks pour arriver dans les six avec six minutes et demie à faire, mais Glenn Robinson III et Shake Milton ne pouvaient pas se connecter de loin. Ils obtiendraient quelques opportunités de plus, mais ne pourraient jamais frapper le coup qui les mettrait dans deux possessions. Après une autre ouverture de trois matchs manqués, des revirements consécutifs ont presque scellé le sort de l’équipe. Ils ne pourraient plus menacer et ont chuté de 120-107.

Robinson III a connu son meilleur match depuis son acquisition auprès des Warriors avec 25 points de retard sur le banc. Il a tiré 10-15 sur le terrain et 3 des 5 sur 3. Tobias Harris a marqué 18, tandis que Mike Scott, Shake Milton et Alec Burks en avaient 12 chacun.

D’une part, le combat des Sixers était admirable. Affrontant l’un des favoris pour remporter le titre NBA, sur la route, sans leurs deux meilleurs joueurs, ils ne se sont jamais repliés. Dans ces circonstances, et après avoir vu que les énormes Lakers se déroulent à mi-chemin du deuxième trimestre au début du troisième trimestre, l’équipe mérite d’être récompensée pour être restée là-bas et non seulement pour revenir à quelques chiffres, mais aussi pour avoir eu de multiples occasions de pénétrer dans deux possessions.

D’un autre côté, c’est la deuxième fois ces dernières semaines que l’équipe autorise l’adversaire à courir astronomiquement. C’est une grave préoccupation. C’était frustrant de les voir se battre, mais de ne pas pouvoir profiter de ces multiples opportunités pour exercer une réelle pression sur les Lakers. Et, peut-être le plus frustrant, les fans doivent se demander où ce type de ténacité et d’effort est sur une base cohérente. Si l’équipe avait joué toute la saison avec le genre de grain qu’elle avait affiché au cours des deux derniers matchs, il est sûr de supposer qu’elle serait dans une position très différente.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de victoires morales pour les équipes qui étaient censées avoir des aspirations au championnat, malgré les circonstances, et nous nous retrouvons avec une autre perte de route qui ajoute simplement plus de frustration à une saison qui en a été remplie. Les Sixers ont maintenant une fiche de 9-23 sur la route et sont sixièmes à l’Est.

Ils chercheront à se remettre sur les rails jeudi lorsqu’ils affronteront les Kings à Sacramento.

