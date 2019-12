Les Sixers en difficulté perdent leur troisième match de suite en 117-98 contre Mavs

Les Philadelphia 76ers sont soudainement en difficulté. Après avoir remporté 13 des 15 matchs et un record parfait de 14-0 à domicile, les Sixers ont maintenant perdu trois matchs de suite et deux d'affilée à domicile après un troublant 117-98 aux mains des Mavericks de Dallas sans Luka Doncic.

Philadelphie a ouvert une avance de huit points et a ensuite disparu aux deux extrémités du terrain. Après avoir pris les devants, les Sixers ont été surclassés 30-15 au cours du reste du premier quart, se retrouvant sept après un.

Les Mavs monteraient l'avance jusqu'à 17 au deuxième trimestre avant que l'équipe ne montre enfin un peu de vie et réduise le déficit à six à la mi-temps.

Les Sixers se sont rapprochés d'un point au début du troisième trimestre, et il y avait de l'espoir qu'ils se soient réveillés et qu'ils géreraient les affaires. Au lieu de cela, l'effort inégal et les luttes offensives se sont poursuivis et Dallas a rétabli l'avance à 11 avant le quatrième. Les Sixers n'ont plus vraiment menacé et ont subi une perte décourageante.

Philadelphie a de nouveau eu du mal à exploiter une défense de zone, tirant 42,2% du terrain et seulement 29,4% de 3. Il n'y a pas moyen de contourner cela, cette équipe va devoir trouver un moyen de battre une défense de zone. Qu'il s'agisse d'un changement tactique de Brett Brown ou d'un changement de composition d'Elton Brand, quelque chose doit être fait.

Pire encore, les Sixers n'ont rien fait sur le plan défensif. Dallas a tiré 51,8% depuis le sol et 42,4% depuis 3. Les Mavs ont continuellement généré une belle apparence et ont atteint la jante avec facilité. Pour une équipe qui était présentée comme un mastodonte défensif, c'était vraiment préoccupant.

La défense est particulièrement préoccupante pour plusieurs raisons. Premièrement, une équipe avec les attentes défensives des Sixers devrait être capable de gérer la défense à travers des tronçons offensifs difficiles. Deuxièmement, une équipe avec la composition défensive des Sixers devrait être en mesure d'utiliser la défense pour générer de l'offensive. Aucune de ces choses n'est arrivée vendredi soir.

Peut-être le plus inquiétant de tous, l'équipe semble laisser les luttes offensives affecter la concentration et l'intensité à l'autre bout du terrain et ce n'est pas le signe d'une équipe avec une mentalité saine.

Il est également juste de remettre en question la concentration et les efforts globaux de l'équipe au cours de la semaine dernière, en commençant par la défaite de dimanche dernier contre les Brooklyn Nets. Pour une équipe qui a fait sa juste part de conversation pendant l'intersaison et qui répond aux aspirations du championnat, c'est tout simplement inacceptable.

Nous devons toujours nous rappeler que c'est une saison de 82 matchs, et un tronçon de trois matchs en décembre est assez insignifiant dans le grand schéma des choses. Le ciel ne tombe pas. Mais la façon dont l'équipe a joué et réagi est préoccupante. Il y a des problèmes qui doivent être résolus si cette équipe prévoit de répondre aux attentes. Heureusement, ils ont quatre mois pour le comprendre.

Se terminant sur une note positive, Joel Embiid était un seul point lumineux pour les Sixers avec 33 points et 17 rebonds.

Les Sixers auront l'occasion de rapidement mettre le match de vendredi derrière eux alors qu'ils accueillent les Wizards de Washington samedi à 19 h.

