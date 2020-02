Les Sixers espèrent que Zhaire Smith commence à montrer des progrès en G League

Les 76ers de Philadelphie ont de plus grandes choses à s’inquiéter en ce moment alors qu’ils se lancent dans un swing de 4 matchs sur la côte ouest à partir de dimanche, mais l’un de leurs espoirs en Ligue G commence à montrer des progrès.

Zhaire Smith, leur choix de première ronde dans le projet de 2018, a commencé à montrer de réels signes de développement pour les Delaware Blue Coats. C’était le plan avec Smith dans sa deuxième saison alors qu’il continue de se remettre d’une saison de recrue cauchemardesque.

Smith a récolté 16 points et six rebonds en tirant 7-en-16 depuis le sol lors de la défaite de 125-106 de l’équipe contre le troupeau du Wisconsin jeudi. Les chiffres offensifs ne sont pas surprenants ou quoi que ce soit, mais il a eu quelques gros jeux défensifs individuellement et cela devrait intéresser beaucoup de fans de Sixers.

En plus de cela, il commence à retrouver son athlétisme. Le grand battage médiatique autour de lui lorsque les Sixers l’ont repêché était le fait qu’il était un bon défenseur avec Texas Tech et qu’il était suprêmement athlétique. Regardez cela alors qu’il monte pour obtenir ce lob pour le jeter.

Smith a de l’athlétisme NBA et ce sont de petites choses comme ça qui montrent qu’il peut éventuellement gagner une place dans une rotation NBA. Il doit continuer à peaufiner son jeu, car c’est la grande préoccupation de lui, mais c’est à cela que sert la G League. Tout est question de développement et Smith, 20 ans, recevra tout le temps dont il aura besoin.

