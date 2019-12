Les Sixers espèrent que Zhaire Smith continue de lutter en Ligue G

Les Philadelphia 76ers ont fait un peu un geste controversé le soir du repêchage en 2018 lorsqu'ils ont sélectionné le produit local de Villanova, Mikal Bridges, à 10 au total, puis l'ont renvoyé aux Phoenix Suns pour Zhaire Smith, qui a été choisi 16e.

C'était une décision qui a suscité l'ire de la base de fans locale qui espérait que Bridges resterait à Philadelphie et donnerait aux Sixers un mélange de pointage et de tir. Au lieu de cela, les fans ont dû se contenter de Smith, un jeune produit brut de Texas Tech qui a vu sa saison recrue réduite à seulement six matchs en raison d'une fracture de Jones et d'une réaction allergique en décembre.

Dans sa deuxième saison, Smith s'attendait à se battre pour une place dans la rotation, mais avec l'émergence de la recrue Matisse Thybulle, les Sixers l'ont envoyé chez l'affilié de l'équipe de la G League, le Delaware Blue Coats, pour poursuivre son développement. En 11 matchs au Delaware, Smith affiche une moyenne de 13,5 points et 3,9 rebonds, mais il n'a pas pu avoir un impact majeur comme tout le monde le pensait.

Récemment, les Blue Coats ont participé à la G League Showcase à Las Vegas et The Athletic’s John Hollinger a une forte opinion sur Smith. Hollinger a écrit:

Smith était un choix de première ronde des Sixers en 2018 qui a raté presque toute la saison dernière en raison d'une grave réaction allergique alimentaire. Il n'a que 20 ans, mais a du mal à avoir un impact même dans les matchs de la Ligue G en raison de son niveau de compétence limité. Un sauteur phénoménal qui fait son meilleur travail en transition, le niveau de compétence de 6-4 Smith n'a presque pas rattrapé sa capacité de saut – en ce moment, il est essentiellement un 4 dans un corps de 2. La partie surprenante est qu'il n'a pas été en mesure de faire preuve d'athlétisme, même dans des endroits où vous vous attendez à le voir – il commet rarement des fautes, par exemple, et ses taux de blocs, de vols et de rebonds en G League ont été banales.

Les Sixers ont choisi l'option de Smith pour la saison 2020-21, donc cela signale l'une des deux choses, soit ils ont encore des plans pour lui, soit il est plus facile de le déplacer. Avec l'émergence de Thybulle et de la recrue Marial Shayok qui attend toujours dans les coulisses avec son jeu impressionnant, cela fait vraiment se demander où Smith joue un rôle dans les Sixers pour l'avenir.

