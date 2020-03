Les Sixers expriment leur frustration face au manque de défense routière lors de la défaite contre Dubs

Les Philadelphia 76ers ont de nouveau eu l’occasion de gagner un match à leur portée. Au lieu de cela, ils l’ont laissé filer tard car ils n’ont pas pu obtenir les arrêts nécessaires dans une défaite de 118-114 contre les Golden State Warriors samedi soir.

Les Warriors ont pu obtenir des paniers faciles et atteindre la ligne de faute menée par la recrue Eric Paschall et le jeune Damion Lee. Les Sixers, qui sont fiers de leur défense, n’ont pas pu le faire à cette fin.

“C’est juste frustrant, nous ne pouvions pas nous arrêter là où nous en avions besoin”, a déclaré le vétéran Al Horford. “Ils ont continué à marquer à volonté, et nous avons eu de très bons regards sur l’attaque qui n’a pas baissé, mais juste sur la défensive, nous devons être meilleurs.”

Golden State a obtenu de gros coups de feu de joueurs moins connus tels que Paschall et Lee ainsi que Mychal Mulder. À la fin de la journée, c’est l’une des pertes les plus décevantes de la saison. Alors que Philadelphie était évidemment en désavantage numérique, les Warriors manquaient Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson et les Sixers auraient dû gagner ce match.

“Ce n’était pas bon en tant que collectif”, a déclaré Tobias Harris. «Donnez-leur du crédit, ils ont fait des tirs. À la fin du quatrième quart, comme lors des cinq dernières minutes, il semblait qu’ils marquaient à chaque fois qu’ils relevaient le ballon. Un peu trop d’erreurs et cela nous fait du mal à coup sûr. »

Les Sixers étaient en position pour un road trip 2-2, et ils auraient dû gagner cette deuxième victoire, mais ils l’ont laissé filer avec un mauvais effort défensif contre une équipe qui a été la pire de la ligue toute l’année. Il suffit de marquer celui-ci comme une autre occasion manquée pour cette équipe sur la route.

“Où je vais, c’est avec le groupe que nous avons et nous devions jouer une meilleure défense et clore un match sur la route et nous ne l’avons pas fait”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Nous pouvons montrer des choses différentes, mais c’est le résultat final. Essayer de garder les gars devant vous et nous ne pouvions tout simplement pas le faire. Je pense que c’est une occasion manquée. Vous êtes sur le point de ressentir ce que nous devrions ressentir et ce fut un très bon voyage, mais c’est certainement un frein pour nos gars. “

Les Sixers sont maintenant assis à la tête de série 6 dans la Conférence de l’Est, ce qui signifie qu’ils commenceraient les séries éliminatoires sur la route, et c’est une position très défavorable pour une équipe qui n’a pas pu déterminer sur la route cette saison si elle ont été en bonne santé ou non.

En même temps, si Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson jouaient, les Sixers gagneraient probablement ce match. Il est difficile d’évaluer vraiment cette équipe pour le moment sans ces trois là-bas. Jusque-là, les Sixers continuent de moudre et de tout comprendre.

Ils accueilleront les Pistons de Détroit mercredi pour retrouver la piste.

