Les Sixers félicitent Ben Simmons et Joel Embiid pour s’être exprimés à Chicago

Le grand discours et le grand débat entourant les Philadelphia 76ers sont toujours les mêmes. Tout le monde parle du sujet «Ben Simmons et Joel Embiid peuvent-ils coexister sur le même terrain?» et bien sûr, il y a du carburant à cet incendie, mais en réalité, ils ont tous les deux réussi à réussir ensemble dans leur carrière.

Cependant, il semble que toutes les têtes parlantes du monde de la télévision et de la radio sportives aient débattu de ce sujet jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Cela a amené les deux joueurs à s’exprimer lors du week-end des étoiles à Chicago alors qu’ils donnaient leur avis sur le discours entourant leur forme et qu’ils l’avaient tous deux abattu assez rapidement.

“Cela ne me surprend pas”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown lors des essais mercredi. “C’est en quelque sorte digne d’intérêt, car on parle tellement de:” Peuvent-ils coexister? Comment jouent-ils ensemble? “Nous allons jouer vite, jouer lentement, et ils coexistent en ce qui concerne, vous savez, les gens s’entendent et coexistent très bien.”

C’est vrai, Simmons aime jouer vite et utiliser sa vitesse et sa capacité athlétique pour monter et descendre le sol, mais en ce qui concerne Embiid, ils ont montré dans le passé qu’ils peuvent rebondir les uns sur les autres et faire fonctionner tout cela sur infraction.

“C’est vrai parfois, vous savez comme Ben est juste un train en fuite et dernièrement, il a été cette boule de démolition et je dis qu’avec des éloges énormes comme il est défensivement et offensivement, c’est une balle de démolition”, a ajouté Brown. “Vous savez, Joel est Joel et à un poste à ceci et cela et donc le genre narratif grandit et gonfle pour différentes raisons de temps en temps.”

Pour que les Sixers fassent ce travail, ils ont besoin de ces deux gars sur la même page. Pour le moment, ils le sont vraiment et parler de la question et défendre l’équipe n’a pas exactement fait de Brown un entraîneur heureux, mais c’était quelque chose qui devait être dit.

«Être à Chicago et, vous savez, parler les uns des autres dans cet environnement dans différentes équipes», a-t-il conclu. «Cela ne m’a pas surpris, je mentirais si je ne disais pas que j’étais ravi de lire ce que je lis mais ça ne me surprend pas. Je pense simplement que cela valide pour le reste du monde du basket-ball que la vie n’est pas aussi mauvaise que parfois, on a l’impression d’être ici à Philadelphie. “

Son coéquipier Tobias Harris avait également un œil sur ce qui se passait à Chicago et il a exprimé ses réflexions sur la coexistence des deux stars.

“Nous en avons tous parlé”, a-t-il déclaré. «Ces deux-là sont les gars qui font avancer ce truc et ils doivent vraiment s’embrasser et avoir le respect des jeux de chacun. Leurs jeux sont différents, leurs jeux sont de styles différents, mais d’une certaine manière, ils se complètent sur le sol. Je le dis depuis le jour où je suis arrivé ici et je le crois vraiment. “

Les Sixers sont les 5 têtes de série de l’Est alors qu’ils se dirigent vers les 27 derniers matchs qui commenceront par accueillir les Brooklyn Nets jeudi.

