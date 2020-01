Les Sixers félicitent Shake Milton pour avoir remplacé Josh Richardson, blessé

Les Philadelphia 76ers étaient dans une situation désastreuse mercredi soir. Moins de quatre minutes après le début d’une importante confrontation avec les Raptors de Toronto sur la route, Josh Richardson s’est retrouvé boiteux après avoir volé fort et il a été absent pour le reste du match en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche.

L’entraîneur Brett Brown a ensuite fait appel à Shake Milton qui avait à peine été utilisé lors des derniers matchs. Ce n’était que le 13e match de la saison pour Milton et il jouait ses premières minutes significatives depuis le 22 novembre. Pourtant, il avait l’air en équilibre et il a marqué neuf points tout en forant trois de profondeur.

Ses efforts n’ont pas été suffisants lorsqu’ils sont tombés à Toronto 107-95, mais la soirée a été solide pour le jeune homme de SMU. Surtout quand on considère la rapidité avec laquelle la blessure de Richardson s’est produite.

“C’est l’homme suivant. Vous ne voulez pas vraiment voir quelqu’un tomber blessé, mais lorsque votre numéro est appelé, vous devez vous intensifier, essayez simplement de rester enfermé », a déclaré Milton. “Mes coéquipiers m’encourageaient, donc ce n’était pas si difficile.”

Avec Joel Embiid déjà sorti, ça faisait mal de perdre Richardson. Cela signifiait que Brown changeait son plan de match et il avait besoin du gars qu’ils appellent “Sniper Shake” pour pouvoir chasser à trois.

“La chose J-Rich a fait mal, comme s’il est sorti rapidement”, a déclaré Brown. «Tu savais que tu allais devoir en faire trois. Ils sont physiques partout, ils se bousculent et nous avons donc pensé que notre meilleure opportunité de voler une victoire sur la route sans Jo et J-Rich allait être de chasser quelques trois, de répandre la chose et de jouer rapidement et partager le ballon. Shake faisait partie de cet environnement que je viens de dire, et je pensais que ça se passait très bien. »

Milton a été une grande raison pour laquelle Philadelphie a pu rester dans le match dans celui-ci alors qu’il a réussi un triple de corner pour ramener les Sixers à moins de trois avant que Toronto ne poursuive sa course. Cela a gagné le respect de ses coéquipiers.

“Je pense qu’il était génial”, a déclaré Ben Simmons. «Il est arrivé à des taches et a renversé des tirs et a obtenu des déviations. Il est intervenu. Il a vraiment bien fait. »

Il peut être difficile de rester prêt dans cette ligue après ne pas avoir joué si longtemps, mais Milton a pu travailler dur tous les jours et rester prêt en vue de rappeler son numéro.

“Je m’assure simplement de suivre les jeux et tout ce qui se passe de manière offensive et défensive”, a déclaré Milton. “Rester dans la salle de gym et faire le travail et faire de mon mieux pour rester enfermé dans chaque match.”

Les Sixers espèrent maintenant que la blessure de Richardson n’est pas une situation à long terme alors qu’ils se préparent pour les Lakers de Los Angeles samedi.

