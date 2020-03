Les Sixers font l’éloge d’Alec Burks et Raul Neto après leur victoire sur les Kings

Les Philadelphia 76ers ont obtenu de grosses contributions de leurs gars à gros sous comme Tobias Harris et Al Horford, mais ils ne sortent pas de Sacramento avec une victoire sur les Kings sans un peu d’aide du banc.

Alec Burks avait 17 points sur le banc et il a renversé trois de ses six tentatives de profondeur pour faire le gros impact attendu sur le banc. Raul Neto, qui avait été un peu poussé hors de la rotation, a récolté 16 points dont 14 au troisième trimestre. Ils ont tous deux rempli de gros rôles pour aider les Sixers à tenir le fougueux Kings 125-108 pour leur première victoire sur la route depuis le 20 janvier.

“Énorme”, a reconnu Horford. “Alec quand il le monte comme ça, on a juste l’impression qu’il fera tout ce qu’il tire. C’est ce que j’ai vite appris avec lui. Avec Raul, c’est juste bien de le voir saisir une opportunité, en profiter et vraiment montrer ce qu’il peut faire. Il peut tirer le ballon, il peut créer. J’adore la façon dont il a joué et la façon dont nous jouions quand il était là-bas. »

Les 17 points et le tir 3 pour 6 en profondeur sont exactement le type de production que les Sixers attendaient de Burks. C’est un gars qui peut apporter cette offensive instantanée sur le banc et cela donne à l’entraîneur Brett Brown des options – Burks, Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle, etc. – dans sa formation. Il était en moyenne à 16,1 points, un sommet en carrière avec les Golden State Warriors, donc il a ce type de capacité pour mettre le ballon dans le panier.

“C’est ce que vous espérez toujours”, a déclaré Brown. “Penser que c’est ce que vous faites chaque nuit est ambitieux. Nous voulons obtenir plus que nous. C’est facile pour moi de le dire. Je dois parfois l’aider – le mettre dans des situations, m’assurer de l’avoir sur le terrain, du temps et des minutes. C’est une question de jugement. Parfois, quand les gens ne vont pas, vous allez à Furk ou vous laissez Matisse voler de haut en bas et puiser dans la défense de Matisse. Par conséquent, nous avons des options, mais dans l’ensemble, c’est ce que fait Alec. C’est pourquoi il a été amené et ce soir, nous avons vu pourquoi. “

Neto a été une grosse surprise. Le meneur de jeu vétéran a été essentiellement chassé de la rotation avec l’acquisition de Burks, la présence de Josh Richardson et l’émergence de Shake Milton. Cependant, les blessures peuvent changer beaucoup de choses et Brown a fait appel à Neto et il a donné une énorme étincelle dans la troisième lorsque les Kings ont poussé.

«Je pensais que Raul était venu dans le match et avait eu de grands moments en troisième période. Je pense qu’il avait 14 points en troisième période », a ajouté Brown. “Je pensais qu’il avait très bien joué.”

Neto a également attiré l’attention de Harris qui a déclaré qu’il n’était pas du tout surpris par ce qu’il avait fait.

“Il nous a donné une énorme étincelle”, a déclaré Harris. «Au troisième trimestre, ils l’ont en quelque sorte réduit à huit points. Il était là-bas – a fait deux grands trois, est arrivé au milieu de gamme, est arrivé au panier. Il était grand pour nous. C’est un grand joueur. Ce n’est une surprise pour aucun d’entre nous ici. Il était juste un autre gars qui est intervenu pour nous et a été stable tout au long du match. »

Les Sixers en auront besoin davantage lorsqu’ils se rendront à The Bay samedi pour affronter Stephen Curry et les Warriors à la recherche d’un road trip 2-2.

