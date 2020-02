Les Sixers gardent Ben Simmons contre Nets en raison de l’étroitesse du dos

Les Philadelphia 76ers doivent d’abord répondre qui part à la place d’Al Horford après avoir décidé de retirer le 5-All-Star du banc, mais maintenant, ils devront déterminer qui part à la place d’un autre All-Star.

Après avoir été initialement répertorié comme douteux, Ben Simmons est maintenant officiellement absent pour le match de jeudi avec les Brooklyn Nets en raison de l’étroitesse du dos. Le double all-star est en moyenne de 16,9 points, 8,3 passes décisives et 7,9 rebonds et les Sixers manqueront sa défense contre le gardien des Nets Spencer Dinwiddie.

Simmons a initialement signalé un certain inconfort lors de la pratique de mercredi et il a reçu un traitement par la suite. Il s’est réveillé jeudi en ressentant toujours l’inconfort et il n’a pas pu opter pour celui-ci.

Ce sera le troisième match de la saison qui manquera à Simmons. La question de savoir qui le remplace dans la formation de départ se résume à quelques options. Peut-être Shake Milton qui a commencé à la place de Josh Richardson quand il a été blessé ou peut-être même que Raul Neto aura un coup d’œil. L’entraîneur Brett Brown se tournera vers quelques options.

Le coup d’envoi des Sixers et des Nets à 20h00 EST du Wells Fargo Center.

