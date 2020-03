Les Sixers gèrent le cauchemar des relations publiques, un affrontement possible en séries éliminatoires

Avec la saison NBA bloquée et dans les limbes en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a vraiment fermé tout le pays en ce moment, Sixers Wire essaie de passer le temps en créant le premier podcast sur le site. Nous l’appelons le podcast Bell Ringer hébergé par l’éditeur Ky Carlin et l’écrivain Cameron Fields.

Après s’être entretenu avec l’auteur de «Tanking to the Top», Yaron Weitzman, lundi pour discuter du drame qui accompagnait le «processus», mardi a apporté un peu plus de drame en ce qui concerne les Sixers. L’organisation a dû faire face à un cauchemar de relations publiques alors que son associé directeur, Josh Harris, tente de revenir sur une mauvaise décision financière prise lundi soir.

Sixers Wire se penche également sur certaines confrontations potentielles en séries éliminatoires pour les Sixers et sur la façon dont Joel Embiid et Al Horford travailleront en séries éliminatoires.

Comme toujours, assurez-vous de nous parler sur Twitter et de donner votre avis sur ce qui se passe avec les Sixers. Nous sommes toujours ouverts à tout ce qui préoccupe les fans.

