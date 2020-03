Les Sixers Josh Richardson vont revenir contre Pistons, Joel Embiid douteux

Les 76ers de Philadelphie ont reçu des nouvelles encourageantes mardi alors qu’ils se préparent pour leur retour mercredi contre les Pistons de Detroit. Ils accueilleront de nouveau au moins un de leurs partants après avoir raté trois d’entre eux lors de leur road trip.

Les Sixers accueilleront à nouveau Josh Richardson dans leur alignement lorsqu’ils accueilleront les Pistons à un moment important pour eux tandis que Joel Embiid restera discutable. Après un road trip de 1-3 où Embiid a tout raté et Richardson n’a joué que 10 minutes, les Sixers ne sont plus que les 6 têtes de série à l’Est. Avec 18 matchs à disputer et 11 à domicile, il s’agit d’un tronçon important pour se rendre à domicile en éliminatoires.

Les deux d’entre eux sont retournés à l’entraînement mardi, donc l’équipe se sent comme si Richardson était prêt à y revenir alors qu’Embiid pourrait encore avoir besoin de plus de temps.

Détroit offrirait un moyen à Embiid de revenir en arrière s’il jouait. Les Pistons jouent dur, mais ils n’ont pas de véritable match pour le grand homme après avoir échangé Andre Drummond à la date limite. Donc Embiid affronterait Christian Wood et Thon Maker qui, avec tout le respect que je vous dois, ne sont pas au même niveau.

Le coup d’envoi des Sixers et des Pistons à 19 h HNE du Wells Fargo Center mercredi.

.