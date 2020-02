Les Sixers manquent Andre Iguodala alors que Heat acquiert un vétéran

Les Philadelphia 76ers recherchent plus d’aide dans leur poursuite pour un titre dans la saison 2019-2020 et recherchent plus d’aide sur les ailes. Après avoir raté Robert Covington, qui était l’une de leurs principales cibles, ils ont également raté une autre aile.

Les Grizzlies de Memphis envoient l’attaquant vétéran Andre Iguodala au Miami Heat, ce qui rend les choses difficiles pour les Sixers. Miami est l’une des équipes avec lesquelles Philadelphie devra se battre pour atteindre sa destination de championnat et avec cet ajout d’Iguodala, cela leur donne un autre vétéran éprouvé qui peut faire un peu de tout et féliciter Jimmy Butler.

Le Heat a pris trois matchs sur quatre avec les Sixers cette saison et cet ajout les rend encore plus profonds et plus difficiles. La mise en garde est qu’il n’a pas joué depuis les finales de la NBA en juin, donc personne ne sait à quoi il ressemblera.

En plus de cela, il est possible qu’ils attrapent également l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari. Cela ferait du Heat un cauchemar de confrontation.

Les Sixers devront désormais travailler rapidement alors qu’ils cherchent à renforcer leur alignement. La date limite de transaction est désormais inférieure à 19 heures, le directeur général Elton Brand cherchant à ajouter les pièces nécessaires à cette liste.

