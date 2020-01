Les Sixers ne convertiront pas le joueur à double sens Norvel Pelle, privilégiez la flexibilité

Les Philadelphia 76ers sont à court d’un grand homme géant en ce moment avec Joel Embiid blessé au doigt, mais étonnamment, ils ne convertiront pas le contrat d’un joueur à double sens qui a été utile.

Les jours NBA du grand débutant Norvel Pelle sur son contrat à deux voies se sont taris mercredi et les Sixers ont décidé de ne pas convertir son contrat et ils continueront. Il a obtenu une moyenne de 2,7 points avec 3,3 rebonds et 1,4 bloc en 11 matchs avec les Sixers. Il a fourni une protection solide de la jante et il était un formidable rouleau de jante, mais les Sixers ont décidé de se concentrer davantage sur la flexibilité avant la date limite du 6 février.

La date limite des échanges a été l’une des dates les plus évoquées autour des Sixers, car il est devenu clair qu’ils ont vraiment besoin d’un tireur avec les éliminatoires approchant rapidement. Les Sixers ont dû ajouter un certain type de jeu de périmètre pour aider à laisser la place à Ben Simmons et Embiid pour fonctionner et ne pas convertir l’accord de Pelle leur permet un peu de flexibilité avec la date limite à venir.

