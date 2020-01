Les Sixers ne peuvent pas exécuter tard, tombez aux Pacers 101-95 pour continuer le dérapage sur route

Les 76ers de Philadelphie étaient là dans les tripes du quatrième quart, mais encore une fois, ils n’ont pas pu jouer tard pour obtenir une victoire.

Josh Richardson, qui a été nommé joueur de la semaine de la Conférence de l’Est lundi, est parti dans le dernier quart-temps en marquant 17 points dans la dernière phase pour terminer avec 23 pour le match et ses efforts ont presque mené Philadelphie à une victoire bien méritée. Au lieu de cela, ils n’ont pas pu faire les jeux nécessaires sur le tronçon et ils sont tombés contre les Indiana Pacers 101-95 pour leur sixième défaite consécutive sur la route. Ils sont maintenant à 7-14 sur la route.

Après que Richardson ait percé un pointeur de 3 points pour donner à Philadelphie une avance de 95-94 avec 2:03 à faire, ils n’ont plus marqué et ont commis quelques revirements. Les Pacers ont pu atteindre la ligne d’arrivée et ont clôturé la victoire.

Ben Simmons a mené Philadelphie avec 24 points et 14 rebonds, Tobias Harris avec 15 points et 11 rebonds et Al Horford avec 10 points et huit rebonds. Une fois de plus, la deuxième mi-temps a été un problème car ils ont été devancés par l’Indiana 60-46 car ils n’ont pas réussi à vaincre une victoire sur la route. De plus, le tir à 3 points était un autre problème car ils ne tiraient que 6 pour 33 de la profondeur.

Ils rentreront chez eux au Wells Fargo Center mercredi pour accueillir les Brooklyn Nets qui cherchent à récupérer leur mojo.

.