Les Sixers n’ont pas d’identité offensante, aucun blâme pour Brown

Les Philadelphia 76ers sont dans une situation difficile en ce moment. Ils ont commencé sur un dérapage perdant de trois matchs et ce n’était pas joli car il y avait des problèmes partout.

L’un des plus gros problèmes était le fait que la superstar Joel Embiid n’a pris que quatre tirs dans la seconde moitié de la défaite contre le Heat de Miami lundi. Lui et l’entraîneur Brett Brown ont donné des opinions différentes sur la raison pour laquelle cela s’est produit, car ils étaient tous deux frustrés par le résultat.

Pourtant, l’équipe a 51 matchs dans ce qui devait être une saison sérieuse pour le championnat et il ne semble pas y avoir d’identité pour ce qu’elle essaie de faire.

“Non, nous ne le faisons pas”, a déclaré Embiid. «L’espacement est un problème. Parfois, nous jouons vite, parfois nous jouons lentement, mais à la fin de la journée, quand on y pense et que nous essayons de nous préparer pour les éliminatoires aussi, le jeu ralentit. Cela devient un match en demi-terrain et c’est là que nous luttons le plus, alors j’espère que nous ferons un meilleur travail dans les trois prochains matchs avant le All-Star. “

Les problèmes rapides et lents sont apparus dans cette équipe. Évidemment, ils veulent ralentir le jeu et utiliser Embiid dans le bas du poste et lui permettre de dominer et d’atteindre la ligne, mais il y a ensuite Ben Simmons qui veut jouer vite et il est formidable en attaque de transition précoce pour eux. C’est un aspect de l’infraction que Brown n’a pas pu comprendre et pour le grand homme, il est difficile de trouver un équilibre.

«Je dois faire ce que je peux», a-t-il déclaré. «Évidemment, je me sens à l’aise là-bas et de temps en temps, je dois passer beaucoup de temps sur la ligne des 3 points juste pour m’assurer qu’il y a un peu d’espacement. Tout le monde n’arrête pas de dire “entrez dans le post”, mais si vous comprenez réellement le basket-ball, nous devons trouver cet équilibre. Ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de l’équipe. »

L’espacement a été le plus grand mot pour les Sixers toute la saison. Qu’il s’agisse de trouver un moyen d’obtenir Embiid le ballon dans le bloc inférieur ou de trouver un moyen d’amener Simmons à bien jouer dans l’offensive en demi-terrain, cela a été un défi.

“Quoi que je puisse faire pour aider mes coéquipiers dans l’espacement, je dois le faire”, a ajouté le grand homme. «Si cela signifie que je reste sur la ligne des 3 points tout le match, je dois le faire, je suppose. En même temps, j’ai pu trouver des moyens de maximiser ce que je fais le mieux, mais là encore, chaque équipe me double à chaque match. C’est difficile, mais nous allons le découvrir. “

Il y a eu beaucoup de doigts pointés sur Brown. Il est l’entraîneur de cette équipe et c’est lui qui doit pouvoir mettre tous ces gars sur la même longueur d’onde et maximiser leurs talents, mais Embiid veut ajouter que ce n’est pas la faute de Brown. Les joueurs doivent faire leur part et exécuter.

“Nous n’avons pas gagné, notre attaque n’a pas été bonne”, a-t-il expliqué. «Je dis toujours que les entraîneurs ne sont pas là pour faire des tirs pour nous. Ils ne font pas de jeux, ils peuvent faire un meilleur travail de tout mettre en place, mais à la fin de la journée, nous faisons les jeux. “

Les Sixers se rendront à Milwaukee pour affronter les Bucks jeudi pour terminer le road trip de quatre matchs.

.