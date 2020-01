Les Sixers pensent qu’il y a des leçons à tirer de la perte des Raptors

Toutes les pertes ne sont pas traitées comme des égales. Oui, les Philadelphia 76ers sont tombés contre les Raptors de Toronto mercredi 107-95 car ils n’ont pas encore gagné à Toronto depuis 2012, mais compte tenu de leur situation, il était difficile de vraiment critiquer cette défaite.

Manquant déjà la superstar Joel Embiid, les Sixers ont ensuite perdu Josh Richardson dans le premier quart à cause d’une tension aux ischio-jambiers gauches tout en ayant une chance de gagner tard. Ils traînaient avec les champions en titre sur la route avant que Toronto ne les repousse tard et ne montre leur courage au championnat.

«Je pensais que nous avions concouru», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il y avait une différence physique que je ressentais entre eux et nous alors que le match commençait à démarrer en quatrième période. Je leur rends hommage, lorsque vous jouez en juin, il y a des leçons que vous apprenez qui se répercutent sur la saison régulière et il y avait du physique dans leur jeu que vous avez ressenti. »

Les Sixers ont dû se battre contre une équipe testée en championnat sur la route et ont dû compter fortement sur des jeunes tels que Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz, Norvel Pelle et d’autres. Ce n’est pas une chose facile à faire.

“Vous savez, nous avons Matisse, Furk, Shake (Milton) et Norvel et les jeunes qui ressentent ce que c’est que de jouer contre un champion de la NBA”, a ajouté Brown. “Nous sortirons de cette chose, je pense plus réaliste de ce qu’il faut vraiment pour jouer aussi profondément dans le calendrier que nous l’espérons.”

Ben Simmons, qui avait une solide ligne de statistiques de 17 points, 10 rebonds et huit passes décisives, a fait écho aux pensées de son entraîneur en disant que les jeunes gars avaient beaucoup à apprendre. Le meilleur professeur en fait l’expérience par vous-même et les jeunes étant forcés de passer à l’action, ils peuvent prendre cela et grandir à partir de cela.

«Je pense que ce fut une bonne expérience d’apprentissage pour certains des gars, en particulier contre une excellente équipe de Toronto qui a participé au championnat l’an dernier et l’a remporté», a déclaré Simmons. “Nous savons que c’est le niveau auquel nous devons jouer – cette physicalité – offensivement et défensivement.”

Tobias Harris a mené Philadelphie avec 22 points et six rebonds pour quatre passes décisives et il était satisfait de la façon dont l’équipe a concouru malgré la défaite.

“Je pensais que même avec les gars, nous avions encore une chance d’être dans ce match et d’obtenir une victoire”, a-t-il déclaré. «Donnez-leur du crédit, ils ont fait un très bon travail après le premier trimestre en nous défendant. Nous avons eu un excellent premier trimestre, mais après cela, ils ont marqué trop de points dans la peinture. Je pense que c’était 52 points dans la peinture. C’est trop. Ils étaient l’équipe la plus physique tout au long de la première. »

Les Sixers auront désormais deux jours de congé avant d’accueillir les Lakers de Los Angeles samedi.

