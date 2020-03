Les Sixers perdent Ben Simmons, puis tombent face au Jazz

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

La saison 2019-2020 se poursuit pour les Philadelphia 76ers alors qu’ils se dirigent vers Salt Lake City pour une confrontation avec l’Utah Jazz. Les Sixers verront Joel Embiid revenir de suspension dans celui-ci alors qu’ils cherchent à rebondir après leur première défaite de la saison.

Premier quart

Les Sixers remportent le pourboire et Ben Simmons est immédiatement hué par les fans de Jazz. Je suppose qu’ils ne se sont pas vraiment remis de Simmons qui a remporté le titre de recrue de l’année contre Donovan Mitchell.

Les Sixers ont pris les devants 9-2 grâce au retour d’Embiid et Josh Richardson. Il a eu un début misérable pour ce road trip, donc ce serait énorme pour eux de le faire jouer à un niveau élevé. Il est le facteur X pour eux.

Richardson, Embiid et Furkan Korkmaz abattent des triplets consécutifs avant que Richardson ne détruise Joe Ingles pour un lay-up et Philadelphie mène 29-26 après un. La façon dont Richardson est sorti pour commencer ce jeu est si importante. Ils ont besoin de ce type de performance de sa part.

Deuxième quartier

Mitchell perce un sauteur et l’Utah est à 38-34. Il a déjà 12 points et nous sommes à moins de trois minutes du deuxième quart. Il semble que cela pourrait être un problème pour les Sixers à l’avenir.

Sheesh. Embiid va en tête-à-tête avec Tony Bradley, recule dans un coin, et il perce un fadeaway unijambiste à la Dirk Nowitzki. Il a 15 points et il ne semble avoir manqué aucun match. Normalement, un gars retourne facilement aux choses.

Encore une fois, la défense des Sixers n’a tout simplement pas la même piqûre. Rudy Gobert lance une passe de lob facile, puis Bojan Bogdanovic marque à l’intérieur pour un lay-up facile. Cela n’aide pas non plus que Simmons vienne d’entrer dans les vestiaires en tenant son épaule.

Serena Winters de NBC Sports Philadelphie rapporte que Simmons est absent pour le reste du match. C’est maintenant une opportunité pour Raul Neto.

Ingles marque un autre seau facile dans l’Utah avant que Mitchell ne frappe Embiid au buzzer. Après un examen officiel, l’appel est levé et Embiid en abat deux. Philadelphie est à 58-56 à la mi-temps.

Troisième quart

Brett Brown entame la seconde mi-temps avec Richardson au point meneur à côté du départ de Korkmaz. Je ne sais pas ce que Trey Burke a fait pour se mettre du mauvais côté de Brown, mais il est vraiment dans la niche. Comme je le dis, Korkmaz se libère pour un triple et Richardson marque avec la gauche. Philadelphie est à 62-61.

Je dois rendre hommage à Richardson pour sa ténacité. Il n’a pas peur de le mélanger avec qui que ce soit et il tire un flagrant-1 de Gobert. Sans Simmons, il devra faire plus. Mitchell abat un triple pour donner une avance de 71-63 à l’Utah.

Les Sixers ont tenté d’établir un peu plus Al Horford dans cette seconde mi-temps, mais il a échoué dans le panier. Un triple de Mike Conley lui donne désormais une avance de 74-63 pour le Jazz.

Sensationnel. Ingles secoue Richardson de ses chaussures et il en perce deux longues au buzzer. L’avance de l’Utah est de 84-73 après trois. Il tirait 33,3% des profondeurs et 36,4% au total avant ce match. Il a 14 points sur le tir 6-pour-9.

Quatrième trimestre

Tobias Harris, qui a eu une nuit tranquille en tirant 1 pour 6 pendant les trois quarts, commence à chauffer. Il a les huit premiers points de ce quart pour Philadelphie pour les tirer à 86-81.

Neto a honnêtement été un solide remplaçant pour Simmons. Il a fait un très bon travail en prenant soin du ballon et il a également montré un jeu offensif. Il a fait un bon road trip.

Conley marque cinq points consécutifs pour donner au Jazz une avance de 97-87 avant que Mike Scott ne perce un triple à partir du haut de la clé et que Neto ne se prépare. Les Sixers sont toujours dans ce match en baisse de cinq, mais ils ont besoin de s’arrêter.

Embiid est une telle poignée, peu importe qui le garde. Gobert est un formidable défenseur, et il a dû fouler Embiid sur deux possessions consécutives. Le gros gars a marqué huit points de suite et les Sixers sont à 102-100 avec 2:17 à faire. Ils se sont replongés dans ce jeu avec de la défense et des lancers francs.

Bogdanovic s’ouvre pour un triple après ce qui semble être une mauvaise communication sur la défense. Neto a été projeté par Bogdanovic et il est apparu qu’il était censé rester avec lui pendant que Harris passait à Mitchell, mais Neto est resté avec Mitchell. Le Jazz mène 106-101 avec 1:39 à gauche.

Embiid oblige Gobert à commettre une faute, mais il ne fait qu’un des lancers francs. Les Sixers ont ensuite un arrêt, mais Richardson lance le ballon et Philadelphie prend une éternité pour faute. Ils font finalement faute à Mitchell et il manque les deux lancers francs avec 6,3 secondes à jouer. Brown demande du temps.

Les Sixers mettent trop de temps à se faire tirer dessus. Richardson fait un sauteur, mais il vient au buzzer et Philadelphie tombe à l’Utah 106-104.

Embiid est revenu et a mené les Sixers avec 27 points et 16 rebonds, Richardson avec 24 points, Harris avec 16 points et sept rebonds et Neto avec 11 points. Les Sixers vont maintenant terminer le road trip contre les Denver Nuggets et ils devront peut-être se battre sans Simmons.

.