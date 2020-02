Les Sixers peuvent transformer Al Horford en leur propre version de Manu Ginobili

Lorsque les 76ers de Philadelphie ont signé avec Al Horford pour un contrat de 109 millions de dollars sur 4 ans pendant l’intersaison, ils n’envisageaient pas de le retirer du banc. Cependant, c’est exactement ce qu’ils ont fait mardi lorsqu’ils ont déplacé Horford sur le banc lors d’une victoire contre les Clippers de Los Angeles.

Pour être juste, cela pourrait juste être une situation ponctuelle en raison de la petite taille des Clippers, comme l’a expliqué l’entraîneur Brett Brown:

«Il est originaire de je pensais qu’ils allaient aller petit. Je pense qu’en général, j’en ai parlé à Al, nous essayons de trouver des moyens de l’aider et d’aider l’équipe. Je sentais que le moment était venu de le faire si nous pouvions lancer cette deuxième unité avec Al. Nous l’avons fait avec (Manu) Ginobili il y a longtemps, Al est évidemment un joueur de qualité et la façon dont je termine les matchs sera le jugement. »

Manu Ginobili est le centre d’intérêt ici. Brown, évidemment, vient des San Antonio Spurs et c’est un disciple de Gregg Popovich. Les Spurs ont déplacé Ginobili principalement sur le banc lors de la saison 2006-07 et ils ont eu une tonne de succès avec cela. Les situations avec Ginobili et Horford sont un peu différentes, mais aussi très similaires. Les deux joueurs sont des All-Stars très talentueux et les deux étaient principalement des partants. Horford peut être transformé en la version Sixers de Ginobili si les Sixers continuent en fait à le faire sortir du banc.

La principale raison pour laquelle Horford a été amené était de s’assurer que les Sixers ne tombent pas d’une falaise lorsque Joel Embiid se dirige vers le banc ou est absent pendant une longue période. Dans les neuf matchs qu’Embiid a récemment ratés après avoir subi une intervention chirurgicale à la main, Horford a marqué en moyenne 13,7 points, 7,1 rebonds et 4,7 passes décisives et il était actif sur la défensive avec une moyenne d’un bloc par match. C’est ce que Horford peut faire sur le banc.

Il a joué 28 minutes mardi, ce qui n’est pas loin de sa moyenne de saison de 30,9 minutes. Les Sixers continueront de lui jouer de grosses minutes en cas de besoin et ce n’est pas comme si Philadelphie avait complètement éliminé la gamme Horford-Embiid, l’équipe continuera de jouer les deux grands hommes ensemble. Cependant, ce n’est un secret pour personne que ces alignements ont connu des difficultés offensives et que tout se passe pour que cela fonctionne.

La composition de départ régulière est en moyenne de 106,7 points pour 100 possessions. La moyenne de la ligue est de 110,2 points pour 100 possessions selon la référence du basket-ball.

“C’est un vrai pro”, a déclaré Ben Simmons de Horford. «Je le respectais beaucoup en compétition contre lui et maintenant il est mon coéquipier, donc je le respecte beaucoup. Il va être grand pour cette équipe. Je sais que tout le monde le sait et ça va se voir. “

Horford veut-il quitter le banc? Probablement pas. C’est un gars qui est un All-Star à plusieurs reprises et il a eu beaucoup de succès dans cette ligue, un peu comme Ginobili, mais s’il peut accepter un rôle de banc, cela peut être un mouvement de type championnat. Il peut également donner un gros coup de pouce à une deuxième unité qui a été irrégulière toute l’année. Philadelphie serait en mesure d’envoyer des vagues et des vagues de talents dans les équipes.

Il a déclaré mardi:

«Je viens de l’accepter. Évidemment, pas le poste dans lequel je me suis vu, mais c’était ce qui était le mieux pour l’équipe. »

Brown aura une pause All-Star complète pour vraiment prendre une décision. Les Sixers ne joueront plus avant le 20 février quand ils accueilleront les Brooklyn Nets, il devra donc jusque-là décider quoi faire avec Horford. S’il décide de continuer, cela pourrait être le grand changement dont les Sixers avaient besoin.

