Les Sixers réagissent à Josh Richardson et Joel Embiid reprend l’entraînement

Les 76ers de Philadelphie ont reçu mardi une bonne nouvelle sur le front des blessures en accueillant Joel Embiid et Josh Richardson à l’entraînement après un voyage sur la route difficile où Embiid n’a pas joué du tout et Richardson seulement 10 minutes après avoir subi une commotion cérébrale.

Leur statut pour le match à domicile de mercredi avec les Pistons de Detroit sera déterminé mardi plus tard, mais c’est bien de les avoir tous les deux à l’entraînement.

«J’ai tout vécu», a expliqué Richardson. «J’ai joué à un pick-up hier (lundi), donc je me sens plutôt bien.»

Tout cela est tellement nouveau pour le vétéran du Tennessee. Il a eu des blessures dans sa carrière, mais une commotion cérébrale? C’était tout nouveau pour lui.

“C’était juste bizarre”, a-t-il dit. «Je n’ai jamais eu de commotion cérébrale auparavant, donc je ne savais pas comment m’en approcher, mais pour moi, j’étais dans une pièce sombre pendant quelques jours. Je ne pouvais même pas aller aux jeux et juste essayer de garder les trucs sensoriels bas et de le comprendre. Ces derniers jours ont été des maux de tête et c’est ce qui m’inquiète, mais j’espère que c’est fini avec ou presque. »

Pour l’équipe, c’est bien d’avoir Richardson et Embiid de retour. L’équipe essaie vraiment de comprendre sa rotation finale pour les séries éliminatoires alors qu’elle commence à faire ce dernier effort pour l’avantage du terrain et au-delà.

“Par où je commence?” a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Juste pour qu’ils fassent partie de l’équipe d’un niveau personnel, puis le niveau de talent évident explique pourquoi vous êtes excité de pouvoir les accueillir à nouveau. C’était une différence significative. »

Al Horford, qui essaie toujours de vraiment comprendre son rôle avec l’équipe, est heureux de voir à la fois Richardson et Embiid revenir. L’équipe est à court de temps pour vraiment faire en sorte que ces pièces se rejoignent pour les séries éliminatoires, puis il est temps de vraiment courir après ce championnat. Ils ont besoin de tout le temps précieux dont ils disposent pour s’assurer qu’ils sont tous sur la même page.

“C’est bon pour eux de revenir”, a-t-il déclaré. «Évidemment, nous avons besoin de ces deux-là. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau compter sur Joel et Josh. “

Les Sixers sont actuellement les 6 têtes de série de la Conférence de l’Est avec 18 matchs à jouer, dont 11 à domicile, et ils ont du terrain à parcourir pour s’assurer d’obtenir l’avantage important à domicile sur le terrain en séries éliminatoires. Ils en auront certainement besoin compte tenu de leurs difficultés sur la route.

Ils accueillent les Pistons à 19 h 00. HNE mercredi.

