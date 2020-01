Les Sixers réagissent à la multiplication des joueurs dans la victoire sur les Nets

Les Philadelphia 76ers ont traîné les Brooklyn Nets à deux chiffres lundi et il faudrait des efforts de plusieurs personnes pour revenir se rallier et gagner celui-ci. Bien que Ben Simmons ait eu une performance dominante globale, ils ont également reçu des jeux opportuns d’autres personnes dans une victoire de 117-111 contre les Nets sur la route.

Commençons par Matisse Thybulle qui a recommencé à la place de Joel Embiid blessé et il était partout sur le sol. Thybulle n’a tiré que 1 pour 7, mais son impact sur l’aile défensive s’est clairement fait sentir avec quatre interceptions et un tir bloqué. Il n’a également commis qu’une seule faute, ce que Brown souhaite continuer à faire grandir avec lui.

“Nous avons la possibilité de mettre sur pied une équipe défensive, comme vraiment harceleuse et longue et active avec leurs mains”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Nous enregistrons des déviations, nous en avions 20, ce qui est du jamais vu, au quatrième trimestre. Nous les avons retournés 11 fois, ce qui est un grand nombre et Matisse y était pour beaucoup. Il s’est beaucoup amélioré à ce titre sans faute. »

Ensuite, vous avez Mike Scott qui a lutté pour ce qui semble être une éternité pour cette équipe. Il a récolté huit points et huit rebonds tout en effectuant deux de ses trois tentatives en profondeur. Il était grand sur le banc dans celui-ci.

“Il est énorme. Il est toujours bas, se battant là-bas », a déclaré Simmons. “Les gens ne le regardent pas vraiment s’ils ne sont pas des esprits du basket-ball ou quelque chose comme ça, c’est juste des gars qui travaillent dur. La façon dont il est capable de sortir le ballon, de sortir les mains, est énorme. Il a fait beaucoup de pièces gagnantes pour nous. »

Enfin, vous avez Furkan Korkmaz qui continue de bien jouer. Korkmaz avait 10 points de retard sur le banc et il a fait trois autres triplets lundi, y compris un poignard à 3 points en retard pour vraiment le ranger pour les Sixers. Il continue de faire partie intégrante de cette équipe.

“On pouvait le sentir, il n’avait jamais eu peur de jouer”, a déclaré Brown. «Regardez ce qu’il peut faire dans un pick-and-roll. Regardez certaines des passes intelligentes qu’il peut faire avec le pick-and-roll et il mesure 6 pieds 6 pouces, donc ce n’est pas comme s’il était petit essayant de regarder les gens, souvent il les regarde. Nous le voyons tous faire des tirs, mais il a toujours eu cette confiance intérieure qu’il n’a pas peur du moment. »

Philadelphie aura besoin de plus de cela pour aller de l’avant, mais un match comme lundi est quelque chose pour eux d’aller de l’avant. Ils en auront besoin maintenant sur une base cohérente pour se préparer aux éliminatoires.

