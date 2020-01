Les Sixers réagissent à l’effort défensif dominant tard dans la victoire sur les Knicks

Avant que les 76ers de Philadelphie ne prennent la parole samedi soir pour affronter les Knicks de New York, l’entraîneur Brett Brown a déclaré que l’équipe devait jouer une meilleure défense sur la route. Il y a eu trop de matchs perdus sur la route en raison de l’impossibilité de terminer les matchs sur la défensive et il voulait que cela change.

“Ce n’est tout simplement pas proche pour moi, c’est une identité défensive beaucoup plus prononcée sur la route”, a-t-il déclaré avant le match. «Nous vivons deux mondes, nous avons 20-2 à domicile et nous sommes 7-14 sur la route. Vous ne pouvez pas toujours le blâmer si vous avez Joel (Embiid) ou non. Pour moi, il y a une discipline que nous devons montrer à une base de connaissances sur la façon dont nous protégeons. “

Dans la victoire de samedi contre les Knicks, ils ont maintenu New York à seulement 87 points et ils ont fait juste assez de tirs sur le tronçon pour prendre un dérapage de six matchs sur route.

“Vous ne pouvez pas espérer réussir vos tirs”, a déclaré Brown après la partie. “Vous devez changer de paradigme, vous devez voir le monde à travers” nous ferions mieux de garder et ne pas être aussi dépendants de la réalisation de trois ou de tirs “. Nous avons lutté. Je pensais que nous avions une belle apparence, nous n’avons tout simplement pas été en mesure de les convertir en quatrième période. »

Tobias Harris a réussi un gros tir en retard pour donner à Philadelphie une avance de 2 points, puis lui et Ben Simmons ont combiné pour forcer un chiffre d’affaires en retard pour donner aux Sixers un grand arrêt. Ils ont finalement remporté 90-87 grâce à ce dernier arrêt.

“Nous ne pouvions pas autoriser un trois, nous les avons laissés en plan, mais nous ne voulions pas abandonner un trois”, a expliqué Simmons. «Nous avons donc joué du côté haut, nous avons eu l’occasion d’essayer le ballon sur la touche. Tobias est venu, avec beaucoup d’énergie et de mains. C’était juste l’état d’esprit, tout le monde était juste enfermé. »

Ce type de défense leur manquait lors de leurs six derniers matchs sur route.

“Je pense que la défense nous a nourris tout au long du match”, a ajouté Harris. «Nous les avons gardés à 87 points, nous avons donc fait du bon travail en défensif pour nous arrêter et sortir en transition.»

Al Horford, qui remplace admirablement le blessé Joel Embiid, a connu un match difficile du point de vue statistique, mais il a fait un travail solide en jouant la défense de position et c’était très nécessaire sur la route. Ils ont laissé échapper quelques matchs et beaucoup d’entre eux étaient vraiment gagnables.

“Il n’y a aucun doute, il y avait un réel sentiment d’urgence à obtenir une victoire sur la route et à obtenir des arrêts dans la partie défensive”, a déclaré le vétéran. «C’était un jeu de type old school et ça faisait du bien de sortir en tête.»

Les Sixers doivent maintenant prendre ce type d’effort et le poursuivre lors de leur road trip alors qu’ils se dirigent vers le Barclays Center lundi pour faire face aux Brooklyn Nets.

