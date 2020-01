Les Sixers réagissent aux combats défensifs contre le garde des Hawks Trae Young

Pour les 76ers de Philadelphie, une défaite de 127-117 contre les Hawks d’Atlanta jeudi peut se résumer en deux mots: Trae Young.

Le partant explosif des Hawks All-Star a marqué 39 points, 18 passes décisives en carrière et six rebonds pour mener Atlanta à la victoire. En raison de l’éclat de Young, cela a ouvert d’autres choses pour l’Atlanta alors que John Collins avait 17 points et 20 rebonds, De’Andre Hunter en avait 15 et le vétéran Vince Carter 14 grâce à la production de Young.

«Partout», a déclaré Tobias Harris. «C’est une couverture difficile. Chaque fois que nous jouons contre lui, il domine le match. Il l’a fait ce soir. Vous devez lui donner du crédit. Il fait des jeux, il arrive sur la ligne des lancers francs, il fait les bonnes lectures, il descend … vous planifiez le match pour lui et quand vous êtes là-bas, vous devez vraiment tout vous concentrer sur lui et ce soir, il vient de nous séparer . “

Les Sixers le défendaient principalement avec de jeunes ailes Matisse Thybulle et Shake Milton alors que l’entraîneur Brett Brown tentait de donner une pause à Ben Simmons contre lui, mais cela ne fonctionnait pas. Ils lui ont accordé trop d’attention et cela a ouvert le reste de l’offensive des Hawks.

“J’essaie juste de juger l’attention que vous lui accordez”, a expliqué Brown. «Vous lui donnez une tonne, et les gens en profitent. Ils se mettent derrière les défenses, ils giclent et obtiennent des regards ouverts. Je pensais que notre meilleur look était quand nous avons décidé d’aller plus grand, de changer plus et d’essayer de rester connectés de cette façon. Je pensais que nos jeunes ailes avaient du mal ce soir. Ils ont vraiment eu du mal ce soir, et il est difficile à garder. »

Si vous demandez à Simmons, les Sixers étaient un peu trop concentrés sur ce que faisait Young plutôt que de prêter attention à tout le monde.

“Je pense que nous étions tout simplement trop concentrés sur ce que Trae faisait, et il a pu faciliter”, a déclaré Simmons. “C’est un grand joueur, il a pu trouver ses gars et jouer en tant que meneur.”

Les Sixers rencontreront un autre gardien des étoiles samedi face aux Celtics de Boston.

