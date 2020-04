Les Sixers réalisent 17 triplets pour une 15e victoire consécutive

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Ce retour en arrière pour les Sixers nous ramène à la saison 2017-18 lorsque Philadelphie était en route vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012 et qu’ils se préparaient juste pour les séries éliminatoires. Cette nuit d’avril, Joel Embiid leur manquait en raison de la blessure au visage subie en raison d’un tir ami de Markelle Fultz, puis ils ont perdu Dario Saric à une blessure de 13 secondes. Donc, ils avaient besoin d’une puissance de feu pour gagner celui-ci .

10 avril 2018

Les Sixers ont envahi la Philips Arena à Atlanta en désavantage numérique et ils ont dû creuser profondément pour poursuivre leur séquence. Alors, quand ils ont perdu Saric au premier quart, l’entraîneur Brett Brown a fait appel à Ersan Ilyasova et les Sixers sont devenus fous.

Philadelphie a réussi 17 triplets au cours de la nuit, menés par six de JJ Redick, cinq de Marco Belinelli et quatre d’Ilyasova dans une victoire de 121-113 contre les Hawks sur la route. Redick a terminé avec 28 points, Ilyasova a récolté 26 points et huit rebonds, et Belinelli a ajouté 20 points cette nuit.

Les Sixers entameraient les séries éliminatoires en tant que troisième tête de série avant de se départir du Heat de Miami au premier tour en cinq matchs rapides. Ils ont ensuite rencontré les Celtics de Boston lors de la deuxième ronde et ont été éliminés de la même manière en cinq matchs.

.