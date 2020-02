Les Sixers réalisent un exploit douteux dans la dernière perte de route

La route n’a pas été tendre avec les Philadelphia 76ers 2019-2020. Malgré un record étincelant de 27-2 à domicile et une marque de 36-23 au total, l’équipe est à 9-21 à l’extérieur de la maison.

Le dernier revers est survenu mercredi lors de la décevante défaite de 108-94 contre les modestes Cavaliers de Cleveland. La frustration et la déception s’ajoutent au fait que la défaite la plus récente a donné aux Sixers une distinction peu flatteuse dans l’histoire de la NBA.

Cette défaite a marqué la septième défaite consécutive sur route de l’équipe, chacune à deux chiffres. Les Sixers sont maintenant la seule équipe de l’histoire de la NBA à perdre sept matchs consécutifs sur la route à deux chiffres tout en ayant un record de victoires. L’exploit douteux a été déterré par John Clark de NBCS Philly.

C’est une statistique choquante qui sert vraiment à mettre en évidence les performances déconcertantes de Philadelphie sur la route.

L’équipe est actuellement confrontée à une litanie de problèmes, allant des blessures et des problèmes d’entraîneur au jeu incohérent, à la construction de la liste et aux problèmes de salaire, et les problèmes de route servent de microcosme à bon nombre de ces problèmes.

Alors que la saison se rapproche de la course d’étirement, rien n’indique que l’équipe ait la capacité de résoudre les problèmes de route, et en fonction de sa position actuelle au classement, il est difficile d’imaginer qu’elle a beaucoup de chances de faire du bruit dans les séries éliminatoires. sans le bénéfice de l’avantage du tribunal à domicile.

Ce n’est pas le genre d’histoire de la NBA que l’équipe avait prévu de faire au début de la saison, et cet exploit indésirable illustre à quel point cette saison a été décevante pour les Sixers.

