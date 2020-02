Les Sixers rentrent chez eux pour se remettre sur la bonne voie

Les Philadelphia 76ers pourraient continuer de lutter sur la route, mais ce ne sera pas un problème vendredi soir alors qu’ils rentreront chez eux. Les Sixers sont les meilleurs 22-2 de la NBA à domicile et après un road trip sans victoire cauchemardesque, ils chercheront à se remettre sur la bonne voie.

L’adversaire de vendredi est le nouveau Memphis Grizzlies. Les Grizzlies ont surpris certaines personnes cette saison, car ils ont joué au basketball suffisamment solide pour être le huitième tête de série de la difficile Conférence de l’Ouest. Ils ont eu une saison solide menée par la recrue Ja Morant et l’homme de deuxième année Jaren Jackson Jr. et ce ne sera pas un match facile pour Philadelphie.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de jeu de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Grizzlies

Date: Vendredi 7 février

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: PAS ENCORE SOUMIS

Grizzlies: OUT: Grayson Allen (blessure à la hanche gauche) QUESTIONABLE: Jonas Valanciunas (douleur à la cheville gauche)

Storylines

Sixers disent qu’ils écoutent Brown

Les Sixers ont été confrontés à de nombreuses critiques récemment et l’une de ces critiques est qu’ils n’écoutent plus l’entraîneur Brett Brown. Lors de l’entraînement de mercredi, l’équipe voulait s’assurer que tout le monde savait que ce n’était pas le cas que Brown ait toujours son attention.

“Nous n’avons pas gagné, notre attaque n’a pas été bonne”, a expliqué Joel Embiid. «Je dis toujours que les entraîneurs ne sont pas là pour faire des tirs pour nous. Ils ne font pas de jeux, ils peuvent faire un meilleur travail de tout mettre en place, mais à la fin de la journée, nous faisons les jeux. “

Sixers aborde le manque de physique

Les Sixers ont l’un des plus grands alignements de départ de la ligue dirigée par Embiid, Al Horford et Ben Simmons. Pourtant, ils ont été régulièrement repoussés pendant le voyage sur la route et ils n’ont pas pu s’affirmer et être les agresseurs. Ils voulaient résoudre ce problème et s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Tout est connecté”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je vais toujours à la défense. Comme pourquoi ne jouons-nous pas une meilleure défense? Vous regardez le record de route par rapport au record à domicile. Pourquoi donc? Vous analysez vraiment pourquoi je pense que c’est et c’est en quelque sorte tous connectés, il y a une ténacité physique et mentale, il y a une mentalité défensive, il y a une physicalité à coup sûr et tout est entrelacé. Ce sont les ingrédients, à mon avis, que j’ai vu gagner régulièrement sur la route. »

Prédiction

Ils sont à la maison. Cela fait une énorme différence pour cette équipe. Après tout, ils ont battu les grands et les mauvais Lakers de Los Angeles tout en étant deux fois partants à domicile. Cela fait juste une grande différence pour cette équipe et c’est pourquoi ils devraient gagner celle-ci. Morant et Jackson Jr. ainsi que Dillon Brooks fourniront des défis difficiles, mais au Wells Fargo Center, ces défis peuvent être rendus inutiles.

Choisir: Sixers dans un proche

Série saison Sixers vs Grizzlies

Match 1 7 février:

Match 2 13 avril:

