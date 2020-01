Les Sixers restent intéressés par Bogdan Bogdanovic, Robert Covington

Ce n’est un secret pour personne que les 76ers de Philadelphie sont intéressés à échanger contre un tireur pour ajouter à leur arsenal afin de se préparer pour une course éliminatoire profonde et cela reste le cas alors que la date limite du 6 février continue de se rapprocher.

Les Sixers ont été liés à des joueurs tels que Luke Kennard et Langston Galloway et plus récemment Derrick Rose, mais le nom qui continue d’apparaître est l’ancien attaquant des Sixer Robert Covington. Vous pouvez maintenant ajouter le gardien des Kings de Sacramento Bogdan Bogdanovic à ce mélange de joueurs.

Bogdanovic et Covington sont deux tireurs qui peuvent aider à espacer le sol pour que Ben Simmons et Joel Embiid puissent opérer. Covington, bien sûr, a passé 4,5 saisons à Philadelphie pour qu’il sache comment l’entraîneur Brett Brown aime diriger les choses et il a de la chimie avec Simmons et Embiid.

Bogdanovic serait probablement mieux adapté en raison de sa capacité à faire des jeux pour lui-même ainsi que pour les autres. Il est en moyenne de 14,3 points et 3,6 passes décisives tout en réussissant 37,6% de la profondeur en 32 matchs avec les Kings, tout en sortant du banc.

Philadelphie n’a pas beaucoup d’atouts pour vraiment négocier car son principal atout pour abandonner est Zhaire Smith qui n’est pas le joueur le plus convoité de la ligue. Il faudrait beaucoup de négociations pour que cela se fasse.

