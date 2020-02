Les Sixers reviennent de la pause avec une étrange victoire de 112-104 en prolongation contre les Nets

Par: Josh Naso |

20 février 2020 23 h 27 HE

Ils disent que le basket-ball NBA est un jeu de courses. Les Philadelphia 76ers et Brooklyn Nets ont poussé cet axiome à l’extrême jeudi soir lors d’une victoire de 112-104 pour les Sixers.

Même sans Ben Simmons, les choses ont bien commencé pour les Sixers. Ils ont perdu 20-4 d’avance et sont apparus sur le chemin d’une victoire facile. Sauf que les Nets n’étaient pas prêts à se coucher et ont arraché une course de 14-4 pour terminer dans les six. Ce n’était que le début.

Avec les Sixers au milieu d’une séquence de tirs de 1 sur 12, Brooklyn a commencé le deuxième quart 16-0, s’appuyant sur le travail qu’il avait fait pour fermer le premier, et a finalement poussé la course à 44-10. Oui, vous avez bien lu. Dans un match qu’ils avaient remporté 20-4, les Sixers se sont retrouvés 50-30.

Les 30 premières minutes ont produit plus que suffisamment de folie pour un match complet, mais la folie n’était pas encore terminée.

Les Sixers ont continué de grignoter, prenant leur première avance depuis la course colossale de Brooklyn avec 35 secondes à jouer dans la troisième. Ils ont finalement remporté le troisième quart 35-26 et n’ont fait face qu’à un déficit d’un point avant le quatrième.

Philadelphie mènerait par cinq au quatrième quart, seulement pour voir les Nets réagir et prendre une avance de six points avec seulement 2:16 à jouer. Les Sixers répondraient, clôturant le quatrième sur un 8-3. Au cours de cette poussée, les Sixers sont allés 6 sur 6 depuis la ligne des lancers francs, avec Alec Burks en frappant deux et Joel Embiid en frappant quatre, dont deux à 16 secondes de la fin. Embiid s’assurait alors que le jeu allait en prolongation avec un bloc juste devant le buzzer.

Les Sixers ont contrôlé la période de prolongation, s’imposant 9-1 avec cinq points de Burks, et ont échappé à un résultat potentiellement désastreux.

Embiid était spectaculaire, transportant les Sixers en l’absence de Simmons. Le grand homme a terminé avec 39 points, 16 rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et deux blocs. Il était 10 sur 20 sur le terrain et un impressionnant 18 sur 19 sur la ligne de faute.

Tobias Harris a ajouté un double double avec 22 points et 12 rebonds, ajoutant six passes. Burks a été fantastique sur le banc, terminant avec 19 points et réalisant une poignée de tirs énormes pour les Sixers dans la dernière ligne droite.

Ce n’était pas bon pour les Sixers. Que pouvez-vous dire à propos d’une course 44-10? C’était vraiment étonnant. Au-delà de cela, la défense de l’équipe au point d’attaque était médiocre, permettant à Brooklyn de défiler dans la peinture et conduisant à un barrage de dunks alley-oop. Philadelphie a également été battue sur le verre défensif, abandonnant 15 rebonds offensifs aux Nets.

Pourtant, vous devez aimer la façon dont l’équipe a répondu. Pour eux, ne pas être complètement choqués par ce qui s’est passé à la fin du premier trimestre jusqu’à mi-chemin du deuxième et avoir le courage de couper le plomb à un 10 gérable à la pause était admirable. Embiid a joué comme il l’a montré, dominant et ayant un impact énorme sur les Sixers. Enfin, l’équipe a fait le jeu dans la dernière ligne droite pour remporter la victoire.

Ce fut une victoire importante. Non seulement cela a aidé les Sixers à prendre un bon départ après la pause des All-Star et à mener leur séquence de victoires à quatre, mais le Heat de Miami a subi une perte surprenante face aux Hawks d’Atlanta, permettant aux Sixers de tirer dans un demi-match de Miami pour les quatre têtes de série de l’Est.

C’était l’un des matchs de basket les plus bizarres que vous ayez jamais vus, mais les Sixers ont réussi à sortir du bon côté. Ils chercheront à faire avancer les choses samedi lorsqu’ils se rendront à Milwaukee pour affronter les Bucks en tête de l’Est.

.