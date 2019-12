Les Sixers se préparent pour les heures de grande écoute

Les Philadelphia 76ers et les Milwaukee Bucks étaient les deux principaux prétendants à l'Est pour les finales NBA et cela reste le cas alors que les équipes se préparent mercredi pour un énorme affrontement le jour de Noël. Les Sixers ont remporté deux matchs de suite sur des compétitions de moindre envergure comme les Washington Wizards et les Detroit Pistons, mais ils ont vu de bonnes choses dans les victoires.

Les Bucks ont fait irruption dans la ligue et le MVP de la ligue en titre Giannis Antetokounmpo joue à un autre niveau. Les Bucks possèdent le meilleur record de la ligue et ils possèdent également des victoires sur les deux meilleurs prétendants à l'Ouest: les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Cela représente un test difficile pour Philadelphie pour aller de l'avant.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide du jeu:

Comment regarder Sixers contre Bucks

Date: Mercredi 25 décembre

Temps: 2h30 de l'après-midi. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, Pennsylvanie

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Matisse Thybulle (entorse du genou droit)

Argent: OUT: Eric Bledsoe (fracture du péroné droit), Dragan Bender (entorse de la cheville droite)

Storylines

Simmons prêt pour un test

Les Sixers savent que s'ils veulent atteindre leur objectif déclaré de remporter un championnat NBA, ils savent qu'ils devront se battre contre les Bucks pour y arriver. Milwaukee a atteint la finale de la Conférence de l'Est en 2019 et ils étaient à deux victoires de la finale avant d'être victimes de Kawhi Leonard et des Raptors de Toronto. Ben Simmons dit que les Sixers sont enthousiasmés par le match et qu'ils seront impatients d'être testés.

"Comme nous ne les avons pas encore joués, ce sera un bon test pour nous", a déclaré le meneur des étoiles. "Donc, nous avons hâte au match le jour de Noël, ça va être excitant."

Sixers travaillant à travers des luttes de zone

Philadelphie a perdu trois matchs de suite avant les victoires contre les Wizards et les Pistons et cela était principalement dû aux équipes adverses utilisant une défense de zone, en particulier le Miami Heat et les Dallas Mavericks. Washington et Detroit ont tous deux utilisé une zone et les Sixers ont pu la traverser assez rapidement, ce qui leur donne une certaine assurance qu'ils peuvent la casser. La zone de Détroit, en particulier, n'a pas dérangé l'équipe de l'entraîneur Brett Brown lundi.

«Je pense que l'exécution contre la zone a été exceptionnelle. Cela ne nous a pas affectés, cela ne nous a pas touchés – et je pensais qu'ils s'en sont très bien sortis », a déclaré Brown. «J'ai particulièrement aimé le rebond offensif. Ils ont été commis offensivement… et l'accumulation de ces deux choses nous a permis de marquer. »

Si les Bucks doivent utiliser une zone, il sera plus difficile de marquer en raison de leur longueur et de leur sens défensif, mais c'est la beauté d'être testé.

Prédiction

Ce sera un match formidable. Les Sixers ont un avantage bas avec Joel Embiid et Al Horford pouvant utiliser leur taille et leur force contre les jumeaux Lopez, Brook et Robin. En ce qui concerne la défense d'Antetokounmpo, les Sixers peuvent lui lancer une variété de défenseurs tels que Horford, Simmons et Tobias Harris afin qu'ils obtiennent tous leur part de chances. En fin de compte, les tireurs de Milwaukee entourant leur superstar pourraient faire la différence.

Choisir: Des dollars dans un classique

Série saison Sixers vs Bucks

Match 1 25 décembre:

Match 2 6 février:

Match 3 22 février:

. (tagsToTranslate) 76ers (t) news (t) ben simmons (t) brett brown (t) joel embiid