Les Sixers s’échappent avec une victoire serrée de 90-87 contre les Knicks

La route n’a pas été bonne pour les 76ers de Philadelphie cette saison, et il semble qu’ils pourraient être en route vers une autre défaite décevante samedi soir avant que Tobias Harris et la défense ne sauvent la mise.

Le premier quart s’est avéré être un signe de la façon dont ce match allait se jouer. Les équipes ont échangé des coups, avec les Knicks en tête jusqu’à deux et les Sixers en tête jusqu’à cinq avant de régler la période avec Philly avec un avantage de 28-25.

Au début du deuxième trimestre, il semblait que les Sixers pouvaient s’affirmer, construisant une avance de 10 points. Mais les Knicks ont répondu, revenant pour égaliser le match avec 3:12 à jouer dans la moitié de terrain. Philadelphie a réussi à terminer le quart-temps sur une séquence de 7-1, rétablissant une avance de six points à la pause.

New York a eu raison des choses au troisième trimestre, l’emportant 23-18 et préparant le terrain pour un quatrième trimestre acharné.

Les équipes ont joué à moins de quatre points l’une de l’autre au début du quart avant que les Sixers ne poussent leur avantage à sept à 6 h 45 sur un Tobias Harris et un. Cela semblait bon pour les Sixers, mais ils ont continué sans but pendant plus de quatre minutes, permettant aux Knicks de s’en approcher avant qu’Al Horford ne finisse par mettre fin à la sécheresse.

Les Knicks ont continué à venir et ont pris les devants sur un pull Marcus Morris à 31 secondes de la fin. Les Sixers ont répondu avec un Tobias Harris 3, puis ont joué la défense suffocante sur la possession qui a suivi, obtenant un piège près de la ligne de touche et finalement forçant un revirement. Furkan Korkmaz a frappé 1-de-2 de la ligne, Morris a raté un soulèvement de dernière seconde et les Sixers se sont échappés.

Ben Simmons a ouvert la voie avec 21 points tandis que Josh Richardson en a ajouté 18 et Tobias Harris a récolté 15 points, y compris le vainqueur du match. Vendredi, Korkmaz a poursuivi sa soirée record contre les Bulls avec 17 autres points. Al Horford n’avait que quatre points et a tiré 2 sur 9, mais il a frappé cet énorme sauteur pour briser la sécheresse lorsque les Sixers en avaient désespérément besoin.

En surface, la victoire n’est pas particulièrement encourageante. Les Sixers ont eu du mal à envoyer une équipe qui est entrée dans le match avec un dossier de 11-31, continuant à lutter à la fois sur la route et contre des équipes que vous vous attendez à ce qu’elles battent facilement.

Cependant, un examen plus attentif donne une image plus lumineuse. Tout d’abord, à ce stade, toute victoire sur la route, aussi moche soit-elle, est un énorme plus pour cette équipe. Tout aussi important, les Sixers n’ont pas laissé les combats offensifs, en particulier au quatrième trimestre, affecter leur concentration et leur intensité défensive, ce avec quoi ils ont parfois eu du mal cette saison. Les Sixers ont maintenu les Knicks à 39,8% des tirs et ont fait des jeux sur le tronçon.

Quoi qu’il en soit, les Sixers le prendront certainement. Ils ont maintenant remporté trois matchs de suite et ont réussi une séquence de six défaites consécutives sur route. Ils tenteront de s’appuyer sur la victoire lors d’une matinée de Martin Luther King Jr. lundi à Brooklyn.

