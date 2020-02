Les Sixers s’effondrent en flatterie envers Alec Burks

Alec Burks Il a établi un excellent jeu dans sa deuxième apparition avec le maillot du Philadelphia 76ers, obtenant 19 points, 4 rebonds et 1 passe décisive, et fournissant une grande quantité d’actifs incorporels en défense. “J’essaie juste de faire mon travail et de jouer comme je le sais. J’espère continuer à m’améliorer avec le passage des matches”, a déclaré un Burks qui a été flatté par Brett marron. “Il a une capacité unique de pick & roll, il nous apporte beaucoup et sait comment diriger l’équipe. Il m’a impressionné”, a déclaré l’entraîneur, qui était secondé par Tobias Harris. “C’est une excellente signature pour nous, il peut créer ses clichés, c’est un gars très physique et nous avons beaucoup d’énergie”, a-t-il déclaré. Un autre qui a approuvé sa signature était Joel Embiid. “Depuis que je savais qu’il nous rejoignait, j’étais très heureux parce que je savais qu’il allait pouvoir nous donner beaucoup d’attaque. Nous n’avions pas eu un joueur avec un tel talent et une telle capacité à créer ses coups, donc je pense qu’il est une excellente signature”, a déclaré le Camerounais dans des mots recueillis par SportsYahoo.

