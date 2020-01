Les Sixers tentent de mettre fin à un maléfique hex

Les Philadelphia 76ers ont trouvé un pied sur la route après des victoires sur les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn pour commencer leur road trip. Les deux victoires ont mis un terme à une séquence de six matchs avec défaite sur route et mercredi, ils chercheront à mettre fin à une autre défaite sur route lorsqu’ils chercheront à faire tomber les Raptors de Toronto sur la route pendant la saison régulière pour la saison. première fois depuis 2012.

Les Raptors ont été confrontés à de nombreuses blessures de haut en bas dans leur composition, car Pascal Siakam, Marc Gasol et d’autres étaient absents pendant de longues périodes, mais ces joueurs sont revenus pour remettre Toronto sur la bonne voie. Les Sixers manquant toujours Joel Embiid, ils auront les mains pleines pour essayer de faire tomber Toronto dans celui-ci.

Cela dit, il est temps pour le guide complet de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Raptors

Date: Mercredi 22 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Aréna Banque Scotia Toronto, ON

LA TÉLÉ: ESPN, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche)

Rapaces: OUT: Dewan Hernandez (entorse de la cheville droite)

Storylines

Simmons au centre

Avec Enbiid sorti, les Sixers ont essayé différentes options au centre. Bien sûr, ils se contentent de déplacer Al Horford au grand endroit et de lui faire diriger les choses, mais après que Kyle O’Quinn et Jonah Bolden aient eu leurs combats lundi contre Brooklyn, les Sixers ont déplacé Ben Simmons au centre avec un certain succès. Il peut utiliser son cadre de 6 pieds 10 pouces et son athlétisme pour être efficace dans la peinture.

«Il est difficile pour un gros gardien de me garder quand je vais à lui», a déclaré Simmons. “Ce n’est pas un gros coup, je suis juste assez rapide, je peux monter sur la jante, et puis vous avez un gars comme Raul qui sort, a une grande touche et un excellent QI de basket-ball et il est capable de me trouver et juste faire le bon jeu et faire de bonnes lectures sur ce choix. “

Gagner sur la route

Les Sixers comprennent qu’ils n’ont pas été une bonne équipe sur route, ils n’ont que 9-14 sur la route par rapport à un solide 20-2 à domicile, mais ils ont l’impression de commencer à trouver leur chemin. Les Knicks et les Nets ne sont pas des batteurs du monde, mais ce sont deux victoires importantes pour cette équipe pour obtenir un peu de confiance sur la route.

“Il se sent bien. Je pense que nous connaissons la stigmatisation qui nous frappe sur la route », a déclaré Harris. «Nous savons aussi ce dont nous avons besoin pour nous améliorer. Venir dans les deux matchs, fermer les matchs aussi et terminer sur la route est une grande chose pour nous et nous devons continuer vers le prochain match. “

Prédiction

Mercredi en dira beaucoup sur cette équipe. Soit les deux victoires pour commencer le voyage étaient un signe de choses à venir, soit elles ont simplement profité d’adversaires moindres. Les Raptors retrouvent la santé avec Siakam, Gasol et Kyle Lowry de retour et sans Embiid pour défendre le panier, ils seront difficiles à arrêter. Il est difficile de voir Philadelphie faire cela mercredi, mais ils ont également tendance à se montrer à la hauteur quand cela est nécessaire.

Choisir: Raptors, mais ça pourrait aller dans les deux sens

Série saison Sixers vs Raptors

Match 1 le 25 novembre: 101-96 Raptors

Match 2 8 décembre: 110-104 Sixers

Match 3 22 janvier:

Match 4 18 mars:

.