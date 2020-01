Les Sixers vacillent dans la dernière ligne droite, abandonnent un autre jeu de route aux Raptors

Les 76ers de Philadelphie ont entamé leur match avec les Raptors de Toronto qui ont remporté deux victoires sur la route pour commencer leur road trip. Ils cherchaient à terminer un parfait voyage sur la route 3-0 et à mettre fin à une séquence de défaites à Toronto, mais aucune de ces choses ne s’est produite par une froide nuit de janvier.

Les Sixers sont tombés aux Raptors par un score de 107-95 et ils restent sans victoire à la Scotiabank Arena depuis leur dernière victoire là-bas le 10 novembre 2012. Philadelphie a mené 35-26 après un quart, mais ils ont ensuite été dominés à chaque trimestre le reste du chemin et ils n’ont pas été en mesure de faire les jeux sur le tronçon afin de gagner celui-ci.

Ils étaient menés par Tobias Harris qui avait 22 points et six rebonds, Ben Simmons avait 17 points, 10 rebonds et huit passes décisives et Furkan Korkmaz avait 17 points pour remplacer un Josh Richardson blessé qui est parti après avoir subi une tension aux ischio-jambiers dans le premier trimestre.

Toronto a reçu un gros match de Fred VanVleet qui a mené les Raptors avec 22 points et huit passes décisives et Marc Gasol en a récolté 17 alors qu’il n’a profité d’aucun Joel Embiid dans la peinture. Ils ont mené six joueurs qui ont tous marqué au moins 16 points dans la soirée.

À la fin de la journée, Philadelphie a pris deux sur trois sur le voyage et ils auront maintenant deux jours de congé avant d’accueillir LeBron James et les Lakers de Los Angeles samedi.

