Les Sixers veulent acquérir des tirs, n’échangeront pas Al Horford

L’échéance commerciale approche à grands pas. La date limite du 6 février n’est plus qu’à quelques jours et c’est maintenant le moment critique pour le directeur général Elton Brand et les Philadelphia 76ers.

Les Sixers ont été liés à des noms tels que Bogdan Bogdanovic et Robert Covington ainsi qu’à un nom plus grand comme Danilo Gallinari. Quel que soit le cas, les Sixers doivent ajouter plus de tir à une liste qui n’a pas de vrai tireur d’élite.

L’initié de la NBA d’ESPN, Adrain Wojnarowski, a révélé que les Sixers voulaient toujours acquérir un tireur d’élite avant la date limite pour aider à faire sérieusement pression pour un championnat NBA. Il a révélé sur The Woj Pod:

Philly essaie de gagner un championnat et ils essaient de trouver le bon mélange. Ils ont besoin de plus de tirs. Ils ont perdu au cours des deux dernières années, ayant une liste comprenant JJ ​​Redick et Landry Shamet. JJ part en tant que joueur autonome, Landry était dans le métier de Tobias Harris, c’est certainement un élément qu’ils aimeraient ajouter à cette équipe.

Les Sixers ont des tireurs capables à Josh Richardson et Tobias Harris et ces deux joueurs peuvent faire des looks ouverts ainsi que Furkan Korkmaz, mais ce ne sont pas les tireurs que Redick et Shamet étaient pendant leur séjour à Philadelphie. Redick a réussi un tir combiné de 40,7% depuis les profondeurs au cours de ses deux saisons avec les Sixers et l’équipe a eu des problèmes pour remplacer cette production.

Maintenant, la seule grande chose que Wojnarowski a ajouté était que les Sixers ne négocieront pas Al Horford, qui était le gros pick-up de l’équipe libre de l’équipe. Horford a eu du mal à trouver sa place dans l’offensive des Sixers à côté de Joel Embiid, mais sa défense contre les Milwaukee Bucks et leur superstar à Giannis Antetokounmpo est un gros atout pour eux.

Wojnarowski a déclaré:

Je pense que la partie difficile pour eux, et ils l’ont reconnu, comment empilent-ils les contrats et les choix pour ramener un joueur établi? Vous regardez leur liste et vous allez bien, ils ne veulent pas échanger Al Horford. Ils ont amené Al Horford là-bas parce qu’ils voulaient sa taille. Ils essaient de battre Milwaukee. Ils veulent battre les Bucks pour gagner l’Est et ils ont besoin de taille pour cela et ils ont besoin d’Al Horford pour cela.

Avec la réticence à déplacer Horford, et cela a du sens pour le basket-ball en séries éliminatoires, il est difficile de vraiment trouver de véritables atouts et de faire un coup de circuit. Les seuls actifs réels dont ils disposent sont le contrat de Zhaire Smith et Mike Scott. Quelque chose comme ça pourrait peut-être net un gars comme Covington et ajouter des tirs et doubler son identité défensive.

Quoi que les Sixers décident de faire, ils feraient mieux de le faire rapidement. La date limite approche et elle disparaîtra en un clin d’œil. Brand et son personnel feraient mieux de se mettre au travail.

.