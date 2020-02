Les Sixers voient un petit impact de type Josh Richardson dans Shake Milton

Les Philadelphia 76ers ont pris une décision surprenante contre les Lakers de Los Angeles le 25 janvier lorsqu’ils ont décidé de commencer Shake Milton à la place de Josh Richardson, blessé. Le consensus était que Furkan Korkmaz recevrait l’appel, étant donné qu’il avait tant fait pendant la première période de Richardson avec une blessure.

Au lieu de cela, les Sixers sont partis avec Milton et l’entraîneur Brett Brown est satisfait de ce qu’il voit de sa jeune garde hors de SMU.

“Shake est entré et a dépassé les attentes partout”, a déclaré Brown. “Commençons par le côté défensif des choses, il a été solide. C’est un gamin réfléchi, c’est un gamin intelligent, donc s’enfermer dans un plan de match défensif, s’enfermer dans un rapport de dépistage, se verrouiller pour devenir un joueur défensif d’équipe, il l’a été. »

Milton ne sera jamais confondu avec Richardson ou même Matisse Thybulle en tant que défenseur, mais Milton a tenu le coup. Il n’a pas tué les Sixers quand il est à terre sur le côté défensif.

Ensuite, vous passez à la fin offensive du sol et il marque en moyenne 14 points tout en tirant à 44,4% de la profondeur au cours de ses quatre premiers matchs en tant que starter. En plus de cela, il peut manipuler le ballon et exécuter un pick-and-roll et qui intéresse le plus Brown.

“Ensuite, vous arrivez de l’autre côté et il fait des tirs”, a expliqué l’entraîneur. «Il a pu atteindre la jante et finir, et aussi important que ces trois choses, il est un ancien meneur de collège. Je peux donc lui donner le ballon et le laisser jouer en pick-and-roll, en particulier avec Ben Simmons, en tant que roller. »

Brown voulait déplacer Simmons en position de rouleau dans le pick-and-roll depuis un certain temps. C’était la valeur de Richardson pour permettre à Simmons de s’épanouir un peu. Lorsque Brown tentait de l’exécuter avec Furkan Korkmaz, les équipes l’attaquaient et forcaient un roulement.

Cela ne se produit pas avec Milton et dans ce sens, il a un impact de type Richardson pour cette équipe qui va de l’avant.

“Vous pouvez voir à certains moments quand je fais ça avec Furk, l’autre équipe vient de voler dans Furk et essaie de le faire tourner et de le mettre en chute libre avec un peu plus de la pression maximale”, a poursuivi Brown. “Avec Shake, ils ne le font pas autant. Pour ces raisons, nous jouons Shake. Je pense qu’il complimente vraiment l’équipe un peu comme J-Rich a félicité l’équipe avant sa blessure. »

Les Sixers affronteront le Miami Heat lundi soir dans l’espoir de gagner du terrain dans la course aux éliminatoires de la Conférence Est.

