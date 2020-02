Les Spurs paieront la quasi-totalité du contrat à Carroll

Bien qu’il n’ait pas joué depuis presque une minute, il a été surpris cette semaine quand on a appris que San Antonio Spurs ils couperaient leur signature d’étoile DeMarre Carroll sans lui donner juste des opportunités. L’attaquant avait signé un contrat de 20 millions en trois ans et facturera presque tout ce montant, bien qu’il ne jouera plus avec les Texans.

Selon John Hollinger, l’attaquant ne laissera que 761 mille dollars du reste pour être un agent libre, donc les Spurs doivent faire face à un plafond de 6,2 millions pour l’année prochaine et de 1,2 million d’ici 2021/22 , des chiffres sérieux pour une équipe qui ne sait toujours pas reconstruire ou tenter de concourir.

Les Spurs doivent décider si les plus de sept millions de dollars qu’ils doivent payer à Carroll les paieront dans les conditions établies ou s’ils utiliseront le strech pour lui payer le même montant au cours des cinq prochaines années. La décision qu’ils prendront marquera de nombreux futurs dirigeants qui penseront pour les Spurs.

Casquette frappée sur la dérogation DeMarre Carroll à San Antonio (si la disposition d’étirement n’est pas utilisée):

2019/20: 6,8 M $ (au lieu de 7 M $)

2020/21: 6,2 M $ (au lieu de 6,65 M $)

2021/22: 1,2 M $ (au lieu de 1,35 M $)

Le salaire 2020/21 sera réduit si Carroll signe pour l’exception minimale ou plus.

– Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 19 février 2020

