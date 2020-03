Les stars de la NBA n’allaient pas être à Tokyo 2020 avant le report

25/03/2020 à 08:27

Le report officiel des Jeux d’été de Tokyo 2020 n’a pas affecté les plans des stars de la NBA, qui savaient déjà qu’en suspendant indéfiniment la saison régulière en raison de la pandémie de coronavirus, elles n’avaient aucune chance d’être cette année. à l’Olympiade.

Mais non seulement les stars de la NBA ne seraient pas avec l’équipe nationale des États-Unis, ni les joueurs étrangers qui sont actifs dans les équipes de la ligue et dont les pays sont classés aux prochains Jeux olympiques.

AUCUN AVIS OFFICIEL

Par conséquent, le monde NBA n’avait pas de déclaration officiellel lorsque ce mardi, officiellement, par le biais du Comité International Olympique (CIO) et du gouvernement japonais, a décidé de reporter les Jeux d’été jusqu’en 2021.

Pour le commissaire de la NBA, Adam SilverComme les propriétaires des 30 équipes et le syndicat des joueurs, leur seul souci est de suivre de près l’évolution que la pandémie de coronavirus connaît aux États-Unis et qui les a obligés à suspendre la compétition de saison régulière du passé. 11 mars.

C’ÉTAIT LE PREMIER

Être la première ligue qui l’a fait en testant positif le centre français Rudy gobert, de l’Utah Jazz, et son exemple a été suivi par le reste du monde des sports professionnels et universitaires aux États-Unis.

Maintenant, personne ne sait dans la NBA quand il sera possible de revenir à la compétition régulière et si à la fin ils vont pouvoir sauver les 259 matchs qui restent à jouer et comment affronter les playoffs.

Vous devez également repenser les matchs qui devaient avoir lieu en dehors des États-Unis. et qu’ils faisaient partie de la politique de mondialisation du basket-ball NBA, et qu’il est déjà un élément essentiel de la stratégie économique de la ligue de rechercher de nouveaux marchés pour la vente de son produit.

TRAGÉDIE SOCIALE ET DU TRAVAIL

D’un autre côté, il y a le dilemme qui se pose pour continuer à payer les salaires aux joueurs professionnels, la réduction sûre du plafond salarial et les effets négatifs sur la taxe de luxe.

Mais également, la grande tragédie sociale et du travail concerne les milliers d’employés temporaires que leurs revenus dépendent de la compétition NBA et qu’ils sont restés sans recevoir ce que pour beaucoup était leur principal revenu.

