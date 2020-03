Les stars des Sixers Ben Simmons et Joel Embiid classés 14e meilleur duo de la NBA

La saison NBA est actuellement en pause en raison d’un coronavirus après 65 matchs pour les Philadelphia 76ers et cela a été une saison intéressante pour le moins. Ils sont un meilleur NBA 29-2 à domicile tout en se débattant sur la route à 10-24, ce qui les laisse comme les 6 têtes de série dans l’Est.

Les deux gars qui ont reçu le plus de critiques pour leurs difficultés sont Joel Embiid et Ben Simmons. Bien qu’ils soient All-Stars ensemble pour la deuxième saison consécutive, les deux reçoivent le plus gros du blâme et cela vient juste d’être les pièces maîtresses.

Bleacher Report a classé les 30 meilleurs duos – un pour chaque équipe – à ce stade de la saison et le duo Embiid et Simmons arrive au 14e rang de la ligue.

Bleacher Report a expliqué leur classement:

Pour ceux qui s’attendaient à voir Ben Simmons et Joel Embiid dans le top 10, il y a quelques problèmes ici. Premièrement, les deux joueurs ont subi des blessures cette saison. Embiid seul a raté 21 matchs.

Le plus gros problème, cependant, était que la note nette du duo avait atteint un nouveau creux. Les Philadelphia 76ers étaient toujours un plus avec les deux au sol, mais pas beaucoup.

Cela peut avoir beaucoup à voir avec combien ces deux-là ont joué avec Al Horford (la cote nette est bien meilleure lorsque les deux sont sans Horford), mais cela ne sera pas autant évoqué que la correspondance entre Simmons et Embiid.

Les Sixers devront trouver la suite de ce groupe chaque fois que le basket reviendra. Le duo Simmons et Embiid a prouvé qu’ils peuvent réussir ensemble dans le passé, mais les problèmes sont les pièces qui les entourent.

