Les Suns changeront de drapeau si la saison reprend

À ce stade, il semble très optimiste de penser que la saison régulière de la NBA reprendra bientôt et qu’il peut y avoir une date prévue pour cela. Cependant, les plans de certaines franchises se poursuivent malgré la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde et qui a forcé la suspension de la ligue.

C’est le cas de Phoenix Sunsqui, si la saison reprend à un moment donné dans un proche avenir, cessera de jouer à domicile Talking Stick Resort Arena pour terminer leurs matchs au Veterans Memorial Coliseum de Phoenix. Cela est dû au fait que diverses réformes de son pavillon d’origine avaient été prévues à ces dates pour une valeur de 230 millions de dollars.

Le Veterans Memorial Coliseum n’est pas étranger aux Suns et est déjà prêt à accueillir des matchs au niveau de la NBA, car jusqu’en 1992, la franchise Arizona a accueilli ce stade et au cours des derniers mois, il a subi des réformes car la WNBA Phoenix Mercury (qui partagent un stade avec les Suns) avaient déjà programmé leurs matchs 2020 ici. Il reste à voir si la chance est à venir et que nous pourrons profiter des Suns et de toutes les équipes de la ligue en direct et dans leurs stades.

Si #NBA reprend la saison et joue les matchs restants de la saison régulière, #Suns cherche à le ramener à “Madhouse on McDowell” pour leurs six derniers matchs à domicile au Veterans Memorial Coliseum tandis que le projet de rénovation de 230 millions de dollars de Talking Stick Resort Arena se poursuit. https://t.co/24Q9ej2xr7 pic.twitter.com/b8se35oa30

– Duane Rankin (@DuaneRankin) 31 mars 2020

