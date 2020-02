Les taureaux cherchent un nouveau visage pour leur direction sportive

Des nouvelles de poids arrivent de la ville du vent, avec une impatience de renouveler le poste de directeur général. La déception sportive que la phase de reconstruction du Chicago Bulls, car la franchise considérait Gar Forman comme une pièce jetable, ou du moins remplaçable. On s’attend à ce qu’il soit destiné à un scout et une personnalité renommée est déjà recherchée pour avoir une prépondérance d’importance de la part du bureau et dans la gestion du sport.

Plusieurs dirigeants de la NBA ont déclaré au Sun-Times que les Bulls avaient utilisé ce week-end comme travail préparatoire pour les prochains changements au front-office, avec GM Gar Forman se dirigeant vers un rôle moindre et le sort de l’entraîneur Jim Boylen dans les airs à la fin de la saison.

– Joe Cowley (@JCowleyHoops) 17 février 2020

