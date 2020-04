Les tests COVID-19 sont probablement critiques pour le retour de la NBA, l’économie en bref

Si les Boston Celtics – et le reste de la NBA – vont bientôt revenir sur le terrain, il y a une chose en particulier qui doit se produire.

Tests.

Beaucoup d’entre eux, du type de ceux qui détectent le coronavirus responsable des quarantaines, arrêtant la NBA et d’autres ligues sportives professionnelles à travers le monde, ainsi qu’une grande partie du reste de l’économie.

Ils devront également être facilement disponibles; la ligue ne se fera pas d’alliés si elle exacerbe le point de vue selon lequel les joueurs de la NBA sont en quelque sorte plus spéciaux que les nombreux joueurs.

Des travailleurs particulièrement essentiels pour nous garder en vie, en bonne santé et nourris et avec des services publics essentiels, dont beaucoup ont encore du mal à y accéder maintenant.

Et ils devront être du type de ceux qui fonctionnent le même jour que Celtic Wire a mis en évidence précédemment, sans interprétation experte requise et avec un degré de précision fiable.

Les joueurs, les officiels, le personnel et les médias – même s’ils dirigent tous une équipe à nu – méritent de se sentir et d’être en sécurité, et seule la connaissance qu’ils approchent de très près d’individus en pleine santé ou rétablis permettra un tel niveau désormais élevé. événement à risque pour aller de l’avant.

“Il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies, et tout le monde sait où ils se trouvent”, a déclaré un dirigeant de la ligue anonyme au Boston Herald, Steve Bulpett.

«Nous entendons de nombreux coins différents, y compris des médecins, qui aimeraient voir les jeux revenir, juste pour le signe que cela donnerait. Mais vous devez être en mesure de le faire correctement. Ce n’est pas seulement que vous ne voulez pas avoir mauvaise mine. La chose la plus importante est que vous ne voulez pas être mauvais. “

“Vous ne voulez pas prendre de ressources s’il y a encore une pénurie”, ont-ils ajouté.

Qui que soit cet exécutif de la ligue, ils ne se trompent pas du tout.

Même si un retour à des jeux même sans public serait un coup de pouce absolument énorme pour le moral des millions de personnes qui se cachent chez eux, cela ne peut pas se faire au détriment de leur sécurité ou de celle des joueurs et du personnel.

Adam Silver, le commissaire de la NBA, a raconté lors d’une conférence téléphonique entre le président américain et les dirigeants des principales ligues de sport professionnel du pays que les ligues aimeraient montrer la voie pour relancer l’économie une fois que les responsables de la santé publique auront donné le «clair», rapportent Adam Schefter et Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cela inclurait presque certainement un accès généralisé aux tests.

Bien que toujours hors de portée pour la plupart des Américains, une telle décision représente un domaine où les responsables de la NBA, les experts de la santé publique et les gouvernements fédéral et locaux peuvent unir leurs forces afin d’accélérer la reprise mondiale de cette pandémie, soutenu par la science et les meilleurs experts.

Pour l’instant, la NBA et une grande partie du monde en apprennent encore davantage sur le virus, son impact, nos options et leurs implications.

Et jusqu’à ce que nous ayons une meilleure idée de ce à quoi nous avons affaire, la seule constante vers laquelle nous pouvons nous tourner est de nous protéger contre le virus en identifiant qui peut être en sécurité dans le monde, qui est malade et devrait recevoir les soins. ils ont besoin, et qui devrait rester en quarantaine par mesure de précaution.

.