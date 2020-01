Les Timberwolves poursuivent le commerce avec D’Angelo Russell après avoir négocié avec Jeff Teague

Jeudi, le meneur des Timberwolves du Minnesota, Jeff Teague, est retourné dans le futur – à Atlanta, où sa carrière NBA a commencé.

Après avoir passé les deux dernières saisons à Minneapolis, les Timberwolves ont accepté de renvoyer Teague aux Hawks, où il a passé les sept premières années de sa carrière.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Avec Teague ayant repris ses talents à Atlanta, les Timberwolves ont maintenant un besoin évident au poste de meneur. L’athlétisme Shams Charania et Jon Krawczynski ont ensuite publié conjointement un rapport selon lequel le club «intensifiait» sa poursuite de D’Angelo Russell.

Le nouveau président de l’équipe, Gersson Rosas, et le reste de son front office ont activement recherché des accords sur un certain nombre de fronts pour essayer de refaire l’alignement afin de mieux correspondre à leur vision de l’équipe, selon des sources de la ligue, The Athletic. Cela comprend l’intensification de leur poursuite du gardien des Golden State Warriors, D’Angelo Russell.

Russell, qui en est actuellement à la première année d’un contrat de quatre ans de 117 millions de dollars qu’il a signé l’été dernier, a fait savoir en termes précis qu’il souhaitait faire équipe avec Karl-Anthony Towns. L’admission de Russell est venue avec la permission d’une interview d’octobre 2019 que le jeune garde a faite en collaboration avec Towns et Devin Booker. Appeler le moment intéressant serait un euphémisme étant donné que Russell n’a signé avec les Warriors que récemment.

Peut-être que la remarque était ironique, mais les Timberwolves ont rencontré Russell lorsque l’agence libre a ouvert ses portes en juillet et ont décidé de l’unir avec son ami de longue date, Towns. L’opportunité de rejoindre les cinq champions de la Conférence de l’Ouest alors en titre était trop pour Russell de refuser, cependant, et il s’est engagé auprès des Warriors peu de temps après la réunion.

Pourtant, il y a eu beaucoup de conjectures en ce qui concerne Russell et son avenir à long terme avec Golden State. Il y a au moins certains qui croient que le club a acquis Russell pour éviter de perdre Kevin Durant pour rien et que sa coexistence avec Stephen Curry et Klay Thompson ne sera pas naturelle. À cet égard, emballer Russell et l’envoyer dans un autre club en échange d’actifs qui cadrent plus naturellement avec Curry, Thompson et Draymond Green pourraient avoir du sens.

Les Warriors ont soutenu qu’ils n’avaient pas acquis Russell simplement pour le retourner. Néanmoins, nous continuerons d’entendre des informations selon lesquelles Russell pourrait être échangé, même si ce rapport particulier de The Athletic est un peu en deçà de cela.

Il est logique que le Minnesota soit intéressé par Russell, mais rien ne garantit qu’il sera en mesure de convaincre les Warriors de se séparer de la jeune garde.

Alors que nous approchons de la date limite du commerce de la NBA le 6 février, les Timberwolves semblent être à la poursuite de celui qui s’est enfui.

