Les Titans étaient secrètement amusants avant même cette surprenante série éliminatoire de la NFL

Les Titans n’ont pas vraiment de sens en tant que finaliste de la conférence en 2020. Leur quart-arrière partant a totalisé 160 verges au total en deux victoires en séries éliminatoires. Un seul joueur de l’alignement avait plus de 43 captures au cours de la saison régulière. Leur défense est tout sauf dominante, classant smack-dab au milieu de la plupart des cotes d’efficacité et terminant 21e en verges autorisé cet automne.

Mais enterré sous deux des infractions les plus passives de la NFL dans les matchs de championnat de la conférence est le Tennessee, capable de broyer les os de votre équipe préférée en poussière. Les Titans sont passés du début de saison après coup au seuil d’une opportunité pour le titre de la NFL grâce à Ryan Tannehill (un quart-arrière que les Dolphins ne voulaient pas), les larges épaules du arrière Derrick Henry et une liste avec 51 autres gars prêts à passer à la vitesse supérieure. et faire un jeu – puis rôtir ensuite son adversaire.

Sur le chemin, ils ont battu le champion en titre du Super Bowl, le favori du Super Bowl de cette saison, et ont déjà une victoire contre les favoris du Super Bowl de pré-saison de l’AFC – une équipe de Chiefs qu’ils affronteront dimanche dans le match de championnat de l’AFC. Le Tennessee est une victoire de sa première apparition au Super Bowl depuis que Kevin Dyson a été à un mètre de la zone des buts en 2000.

La présence des Titans en tant qu’une des dernières équipes de la NFL à se présenter peut-être comme des outsiders, mais ce n’est pas surprenant. Ils le font depuis octobre.

Le Tennessee n’a pas regardé en arrière depuis un changement majeur en octobre

Les Titans ne ressemblaient pas à une équipe éliminatoire au début de 2019. Ils ressemblaient à un ralentisseur sur une meilleure route d’équipe vers le Super Bowl.

L’offensive de Mike Vrabel a échoué au cours d’une séquence de quatre matchs au cours de laquelle le Tennessee a obtenu un dossier de 1-3 et a marqué sept points ou moins dans les trois défaites. Le nadir était un étouffement 16-0 aux mains des Broncos – une vallée qui a également prouvé la base sur laquelle le jeu de titre de l’équipe AFC a été construit.

Ce manque de puissance de feu a nécessité un changement au quart-arrière. Marcus Mariota était sorti. Ryan Tannehill, sauvé des Dolphins pour un échange de choix du jour 3 (et avec un contrat fortement restructuré) était là. La différence que le nouveau passant a faite était indéniable – et ce n’était pas seulement dans les airs. Au cours des 11 semaines suivantes, le Tennessee transformerait un départ de 2-4 en un record de 9-7 et une place pour le joker.

Les Titans avaient en moyenne seulement 290,5 verges par match d’infraction totale jusqu’à la semaine 6 (27e meilleure dans la NFL), la présence de Tannehill a poussé ce nombre à 406,2 verges par match (troisième meilleur, derrière seulement les Cowboys et les Ravens). Sous Mariota, l’offensive n’avait pas réussi à franchir 200 verges par la passe trois fois en six matchs pour commencer la saison, qui étaient toutes des pertes. L’offensive de Tannehill n’a fait de même que trois fois lors des 10 derniers matchs du Tennessee. Chacun était une victoire Titan.

À cette époque, le Tennessee est devenu un enfer

Une équipe autrefois inaccessible était devenue l’une des plus excitantes de la ligue, même si l’ascension des Titans n’était pas encore évidente pour le monde de la NFL dans son ensemble. Le jeu de passes intermédiaire de niveau de Tannehill a mené à une victoire à son premier départ contre les Chargers et a commencé A.J. Transformation de Brown en une recrue offensive potentielle du vainqueur de l’année. Trois semaines plus tard, Henry a marqué son arrivée sur le front de la ligue avec une performance de 188 verges dans une victoire de retour sur les Chiefs.

Il y avait plus dans cette équipe que quelques victoires et un retournement improbable. Le Tennessee recevait des contributions de tous les membres de la liste.

Au cours de la semaine 12, les Titans ont offert à un joueur de ligne de 320 livres un touché et ont été récompensés pour leur vaillance avec une belle célébration de fusil de chasse:

Brown, qui ressemble maintenant à un favori de la recrue offensive de l’année, est devenu une menace profonde pour l’élite. Il aurait neuf matchs de plus de 40 verges en 16 matchs, dont un touché de 91 verges qui a contribué à disperser les cendres des espoirs des éliminatoires des Raiders.

RYAN TANNEHILL LANCE POUR 391 YARDS ET TROIS TUDDYS, KING HENRY A UN HAMSTRING ET TOUJOURS MARQUE DEUX FOIS, AJ BROWN FAIT AJ BROWN THINGS, LA DÉFENSE FERME LES RAIDERS DE LA DEUXIÈME MOITIÉ ET LES TITANS DE TENNESEE SONT LA PLUS HAUTE ÉQUIPE. twitter.com/tCBht6WLKo

– 2nd & Victory (@ 2ndandVictory) 9 décembre 2019

Début décembre, Tannehill et Henry avaient remis les Titans au cœur de la course aux séries éliminatoires de l’AFC en brisant les Colts et les Jaguars en morceaux. Il avait transformé de jeunes joueurs comme Jonnu Smith et Kalif Raymond en meneurs de jeu de confiance et n’avait donné à la défense que peu de choix faciles en matière de couverture.

Même lorsque Tannehill a eu du mal, il a trouvé des moyens de compenser cela – comme quand il a transporté le joueur de ligne défensive Maurice Hurst après une interception, puis a mené le Tennessee à une victoire de 42-21.

Tannehill était contrebalancé par au moins 84 livres et a quand même jeté chaque once de son poids dans ce coup. Si le reste de la formation n’était pas derrière lui avant cela, ils l’ont certainement été après avoir vu combien il sacrifierait pour son équipe.

Cet effort a saigné dans la défense, où 15 joueurs différents avaient des sacs et 18 passes ratées. Il a saigné dans les équipes spéciales, où un panier bloqué à la fin du règlement a préservé une victoire de 35-32 sur l’équipe que le Tennessee affrontera dans le championnat de l’AFC.

Cette course a renforcé la confiance pour le succès des Titans en séries éliminatoires

Il y avait un certain fanfaron qui est venu avec ce genre d’excellence sous le radar.

Le Tennessee jouait pour un entraîneur prêt à échanger son morceau d’anatomie le plus masculin contre un autre anneau du Super Bowl. Henry était passé du douzième rang du défenseur de la ligue lors du départ 2-4 des Titans au roi du métrage 2019, alors il a obtenu une couronne pour l’accompagner. Après avoir battu les Patriots au Gillette Stadium – juste la première défaite en séries éliminatoires à domicile de la Nouvelle-Angleterre depuis 2013 – l’équipe a célébré dans les vestiaires comme si elle connaissait le résultat avant même le match.

Ce match a pris fin après que Logan Ryan ait potentiellement mis fin à la carrière des Patriots de Tom Brady sur un pick-six. Brett Kern s’est assuré qu’il n’avait pas besoin de courir très loin pour y arriver avec un banger absolu d’un coup de poing quelques instants auparavant.

Ce genre de confiance est de savoir comment, une semaine plus tard, vous vous amusez à Tajae Sharpe au Pro Bowl en reculant Mark Ingram quelques instants après avoir escorté les Ravens hors des séries éliminatoires.

Maintenant, ils doivent emmener cette fanfaronnade à Kansas City – puis, potentiellement, à Miami pour le Super Bowl 54.

Au cours des trois derniers mois, Tannehill a joué comme un MVP, Henry est devenu le tailback le plus dangereux de la NFL, et un groupe de récepteurs négligés et de bouts serrés a donné au Tennessee le pouvoir de broyer les adversaires en poussière ou de les couper en deux avec gros jeux dans le champ. La défense des Titans a également pris part à l’action. En dépit de leur victoire à chacun de leurs matchs éliminatoires, cette unité a maintenu les Patriots et les Ravens – ce dernier la meilleure attaque de la NFL – à seulement 25 points au total cette saison.

La montée subite des Titans était exceptionnellement excitante et, honnêtement, assez inattendue. Cela a préparé le terrain où Tannehill et Henry pouvaient compter sur une poignée de coéquipiers négligés pour ouvrir la voie au match pour le titre de l’AFC. Le Tennessee ne s’est pas contenté de gagner des matchs après avoir rétrogradé Mariota – il est également devenu l’une des équipes les plus excitantes de la télévision chaque dimanche.

Bien sûr, être observable et amusant ne signifie pas toujours réussir. Les Titans ont dépassé leur classe de poids prévue pour mettre fin aux saisons des Patriots et des Ravens. Ils seront outsiders pour une troisième semaine consécutive lorsqu’ils affronteront les Chiefs à Kansas City.

Compte tenu du redressement de 2019, c’est probablement exactement ce qu’ils veulent.