Les tondeuses pourraient être la nouvelle destination de Reggie Jackson

Les Detroit Pistons Ils se désagrègent comme un sucre lorsqu’ils atteignent le café. Bien qu’ils aient décidé de transférer Andre Drummond aux Cavaliers de Cleveland, ils ont maintenant perdu un autre atout précieux tel que Reggie Jackson. La base a convenu avec la franchise d’un «rachat» pour mettre fin à son étape dans l’équipe de Motor City et tout indique qu’il signera énormément avec Los Angeles Clippers, comme le rapporte Adrian Wojnarowski via ses réseaux sociaux.

Jackson peut être une amélioration incroyable d’un modèle qui semble avoir peu à améliorer, tout est dit. La base fournirait une annotation à la deuxième unité de Doc Rivers et sa capacité à sacrifier pour la défendre en fait l’un des atouts les plus précieux avec lesquels toute équipe peut être amenée à avoir encore plus d’options pour se qualifier pour le titre de champion de la NBA

Le gardien Reggie Jackson a accepté un rachat de contrat avec les Detroit Pistons et prévoit de signer avec les Los Angeles Clippers lors de la levée des dérogations, ont déclaré des sources à ESPN.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 février 2020

