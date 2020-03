Les tours de magie de Paul Millsap sur TikTok sont le contenu de quarantaine dont nous avons besoin

Paul Millsap a fait ses débuts sur Instagram le 27 octobre 2016. C’était un portrait complet du premier jour de l’école, vraisemblablement cassé dans son allée avant l’ouverture de la maison des Hawks d’Atlanta. Sur le plan sartoriel, il se passe beaucoup de choses: le joueur de 31 ans semble avoir simplement participé à quelque chose de l’équivalent de la mode du Quickfire Challenge de Top Chef: des hauts de couleur orange vif, un pantalon bleu marine et un pseudo-bûcheron à capuche en flanelle un gilet de poche militaire.

Ce n’était que le début de ce à quoi toute personne familière de l’esthétique de Millsap pourrait s’attendre. La plupart de ses 80 messages ont depuis été des photos d’action, des publicités sur les boissons énergisantes et quelques photos de sa famille.

Au cours de ses 14 années de carrière, le spectre émotionnel de Millsap a rivalisé avec celui d’un gros rocher. Sur le terrain, il a été un maçon techniquement précis. Doux. Même caréné. Pas de bêtises. Toutes affaires. Sans surprise, sa présence sur les réseaux sociaux reflétait cette personnalité publique.

Puis, à peu près au même moment où la NBA a suspendu sa saison, il a entendu parler de TikTok:

Il y a eu très peu de raisons de sourire au cours des dernières semaines, mais notre besoin collectif d’auto-quarantaine en a créé. Millsap se transformant littéralement en magicien dansant est un favori personnel. Non seulement il est maintenant un membre actif de l’expérience TikTok – quelque chose qui semble complètement insondable en soi – mais le fait qu’il a fallu une masse fermée pour qu’un des joueurs les plus monotones de la NBA sorte de sa coquille est une sorte de réconfortant.

Dimanche, Millsap était assis sur son canapé – un bonnet rayé sur sa tête et un bouledogue français se tortillant sur ses genoux – et faisait «disparaître» une pièce de monnaie sous un verre à vin sans tige. Voir Millsap le retirer est aussi choquant que joyeux.

Ce n’était pas le tour le plus impressionnant du monde, mais pour ce moment de notre vie, c’est le plus parfait. Selon ses propres mots, la raison de Millsap derrière son virage à gauche sur les médias sociaux est simple, touchante et inspirante: «Parfois, les mauvaises choses qui se produisent dans nos vies nous mettent directement sur la voie des meilleures choses qui nous arriveront jamais. Avec un monde au rythme rapide et voulant atteindre et atteindre des objectifs, nous négligeons parfois de faire une pause et de profiter du moment. Profitez des gens et des choses qui vous entourent. Restez en sécurité! »

Merci donc, Millsap. Et à l’avenir, c’est le plaidoyer de cet écrivain pour que vous continuiez. Le monde a besoin de délices inattendus en ce moment. C’est un bon début.