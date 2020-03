Les Trail Blazers retrouvent espoir grâce à leur quintette de départ

Portland Trail Blazers commence à carburer plus fortement et rend le sorpasso réalisable à Grizzlies de Memphis dans la bataille pour la huitième place de la Conférence occidentale. Ceux de l’Oregon pressent leur quintette de départ, qui a accumulé la grande majorité des points positifs et des actions dans le duel contre Phoenix Suns, qu’ils ont gagné par 121-105 et leur permettant de tenir à seulement 3,5 matchs des Grizzlies. Hassan Whiteside il a de nouveau dominé les planches avec 16 points et 14 rebonds, tandis que Damian Lillard Il était le meilleur buteur avec 25, suivi par Carmelo Anthony avec 22 et CJ McCollum avec 21. Complétez la propriété de l’expérience Trevor Ariza, a frappé en défense et avec 22 points à son actif.

