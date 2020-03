Les Trail Blazers trouvent la recette pour rêver des éliminatoires

Les Portland Trail Blazers ils sont contre les cordes dans leur aspiration à jouer les séries éliminatoires, mais ils sont clairs que s’ils veulent traquer les Grizzlies de Memphis, dont ils sont séparés 3,5 matchs en ce moment, ils doivent exprimer l’expérience et le talent de leur quintette initial. Ils l’ont fait avec maîtrise dans leur duel avant Assistants de Washington, les cinq titulaires dépassant les 10 points et quatre d’entre eux dépassant les 20. Trevor Ariza signé 15 points tout en Hassan Whiteside imposé sa loi sous la planche (24 points et 16 rebonds), Carmelo Anthony complété les étoiles avec 25 points, et Damian Lillard et CJ McCollum Ils ont trouvé le flux de notation du périmètre, avec 22 points à la fois.

