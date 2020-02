Les transferts fous qui peuvent arriver en NBA l’été prochain

Après la pause du All Star Weekend, la saison régulière de la NBA reprend pour faire face à son dernier tronçon avant le début des séries éliminatoires pour le titre de champion. Ce dernier tronçon est plus important qu’il n’y paraît, car, bien que presque toutes les places qui donnent le droit de participer aux tours de qualification soient déjà pratiquement décidées, il y a plus de choses en jeu au sein des meilleures équipes de la ligue.

Parmi ces équipes se trouvent les Philadelphia 76ers, les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Ces trois franchises (les trois candidats clairs pour le ring NBA) ont opté pour tout ici. Chacun, au sein de son staff, possède plusieurs stars qui peuvent parfaitement les conduire à remporter le titre convoité de champion. Cependant, si les projets échouent, que leur arrivera-t-il?

Houston Rockets

Les Rockets ont clairement indiqué qu’ils pariaient sur le présent avec la signature de Russell Westbrook l’été dernier. La franchise texane a réuni deux MVP de la Ligue dans le seul objectif de gagner la gloire. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ils sont actuellement cinquième dans l’Ouest avec un record de 34 victoires et 20 défaites. Ne pas obtenir l’anneau cette saison ou la prochaine pourrait conduire le conseil d’administration à transférer Westbrook lui-même ou même James Harden.

Philadelphia 76ers

Les Sixers sont identiques aux Rockets. En été, ils ont formé une «super équipe» avec les signatures d’Al Horford et Josh Richardson et la rénovation de Tobias Harris. À l’heure actuelle, ils sont avec 34 victoires et 21 défaites, en 5e position de l’Est, et avec plus de doutes que jamais. Joel Embiid et Ben Simmons ne semblent pas s’unir sur le terrain, ce qui pourrait conduire à la sortie de l’une des deux stars sur le marché des transferts.

Los Angeles Lakers

Les Lakers «ont jeté la maison par la fenêtre» avec le transfert d’Anthony Davis. La franchise Angelina, en échange des services de “ The Eyebrow ”, a donné aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans tout un paquet d’avenir: Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et plusieurs tours de Draft. Davis lui-même pourrait ne pas exercer son option de joueur cet été selon ce que font les Lakers en séries éliminatoires. S’ils n’obtiennent pas l’anneau, le joueur pourrait envisager de relever un nouveau défi loin de la Californie.

