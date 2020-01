Les Warriors échangeant D’Angelo Russell avec les Timberwolves seraient gagnant-gagnant pour les deux parties

Les Timberwolves du Minnesota pensaient avoir D’Angelo Russell l’été dernier. Armés d’un espace de plafond de salaire maximum et de son ami proche Karl-Anthony Towns, les Wolves se sont dirigés vers une agence libre confiant qu’ils pourraient signer un accord avec Russell. Il s’est effondré dans les heures précédant le 1er juillet, lorsque Russell a conclu un accord avec les Golden State Warriors dans le cadre d’un accord de signature pour Kevin Durant.

À partir du moment où Russell est arrivé à Golden State, il y avait des spéculations sur ce que les guerriers pouvaient lui échanger. Son style de jeu dominant et son manque d’impact défensif n’allaient tout simplement jamais être parfait à côté d’un Stephen Curry et d’un Klay Thompson en bonne santé. Avec les deux stars blessées, Russell a mis ses chiffres en ligne avec sa saison des étoiles il y a un an, mais les murmures sur son avenir avec Golden State n’ont jamais cessé.

Les Timberwolves n’ont pas encore renoncé à l’atterrir. Selon Jon Krawczynski et Shams Charania de The Athletic, les Wolves prévoient «d’intensifier leur poursuite» de Russell sur le marché commercial à mesure que la date limite du 15 février se rapproche. Il sera particulièrement difficile de conclure un accord en cours de saison, car les Warriors sont plafonnés, mais attendez-vous à ce que les rumeurs concernant Russell au Minnesota se poursuivent pendant l’été.

Il y aura probablement beaucoup d’équipes intéressées par Russell, un gardien de 23 ans en moyenne 23,1 points par match pour la meilleure efficacité de sa carrière cette saison. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie d’offres si les Warriors décident de l’échanger, un accord potentiel avec le Minnesota ressemble à un gagnant-gagnant pour les deux parties. Voici pourquoi.

Pourquoi échanger contre Russell est logique pour les Timberwolves

Après un bon début de saison, les chances des éliminatoires des Timberwolves sont actuellement en vie. Alors que Towns a raté une séquence de matchs en raison de blessures et de maladies, le Minnesota a glissé à 15-25. Le plus gros problème des Wolves a été le jeu de meneur.

Après avoir échangé Jeff Teague avec les Hawks d’Atlanta à la mi-saison, les Wolves chercheront certainement à ajouter un garde de tête dynamique. Russell correspond parfaitement au projet de loi. Il donnerait aux Wolves un buteur de choix sur le périmètre, et aussi quelqu’un qui pourrait amener le ballon aux villes.

Un jumelage Towns-Russell dans le match à deux serait mortel. Towns est devenu un tireur à trois points historiquement bon pour un grand homme, connectant 41,8% des 8,5 tentatives par match qu’il a prises derrière l’arc. Russell aime exploiter des pièces de pick-and-roll et de pick-and-pop, qui ont représenté 42% de ses biens dans Golden State. Avec un champ de tir profond lui-même et un flotteur fiable, Russell peut battre lui-même une défense en descente ou en revenant à la ligne des trois points, où il a été un tireur à 37% sur plus de neuf tentatives par match.

Prendre une tonne de trois est un élément clé de la philosophie du Minnesota sous le nouveau directeur général Gersson Rosas et l’entraîneur-chef Ryan Saunders. Le seul problème est que les Wolves n’ont pas assez de bons tireurs, surtout en zone arrière. Le Minnesota tente 39 tirs à trois points par match, ce qui le classe au troisième rang de la ligue, mais n’en fait que 32,4%, ce qui le classe au 29e rang. Le style de jeu de Russell serait parfaitement adapté à la façon dont l’équipe veut jouer.

L’autre facteur en jeu ici est la relation de Russell avec Towns. Les deux sont entrés ensemble dans la ligue en tant que deux premiers choix lors du repêchage de la NBA 2015 et sont restés serrés depuis. Les villes auront quatre saisons sur son contrat de supermax après cette année, et les Wolves veulent s’assurer qu’ils peuvent le garder heureux et l’aider à gagner pendant qu’il est au Minnesota.

Pourquoi un accord avec les Wolves est logique pour les Warriors

Que devraient rechercher les guerriers s’ils décident de traiter Russell? Idéalement, une grande aile capable de défendre et de tirer, ainsi qu’un autre jeune joueur intrigant qui peut ajouter de l’athlétisme à son banc. Il se trouve que les loups cochent les deux cases.

Robert Covington est depuis longtemps l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Joyau des jours «Processus» de Sam Hinkie avec les Philadelphia 76ers, Covington est un attaquant polyvalent de 6’9 qui peut étirer le sol en tirant à l’offensive tout en jouant parmi les meilleures ailes de défense de la ligue. Covington, qui vient d’avoir 29 ans, ne fait pas de gros chiffres, mais son impact sur la victoire va au-delà de ses statistiques par match.

Le Minnesota a d’autres jeunes joueurs qu’ils peuvent ajouter à l’affaire. Il est peu probable que les Wolves voudront se séparer de Jarrett Culver, le choix numéro 6 de l’année dernière, mais Josh Okogie devrait être accessible aux Warriors. Okogie était le choix numéro 20 au repêchage 2018 en tant qu’aile super longue et super athlétique qui peut jouer sur la défensive. Okogie a du mal à marquer efficacement – il est un tireur à 38% sur le terrain pour sa carrière – mais son envergure de 7 pieds et son explosivité d’élite seraient un ajout bienvenu au banc de Golden State.

Les loups ont également Gorgui Dieng à inclure pour égaler les salaires. Bien que les Warriors n’aimeraient pas payer à Dieng 17 millions de dollars la saison prochaine, son contrat expire après la saison 2020-2021. Peut-être que son accord expirant serait un atout sur le marché commercial.

Covington et Okogie n’ont pas la reconnaissance du nom ou les numéros de Russell, mais ils conviendraient parfaitement aux côtés de Curry, Thompson et Draymond Green. Ajoutez un premier choix dans cet espace de draft et de cap à venir, et les Warriors sont susceptibles de redevenir un facteur dans la Conférence de l’Ouest.

D’autres équipes feront des offres – et si les Sixers offraient Al Horford et Matisse Thybulle? – mais à moins que quelqu’un d’autre encaisse vraiment dans la ferme pour Russell, un accord avec le Minnesota pourrait être la meilleure option des Warriors. Un échange entre ces deux équipes devra probablement attendre l’intersaison en raison des contraintes actuelles de Golden State, mais ne soyez pas surpris si cela finit par fonctionner.