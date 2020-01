Les Warriors établissent un nouveau record de pertes en saison régulière à l’ère Steve Kerr

Pendant l’intersaison NBA 2019, des questions ont été posées sur la manière dont les Warriors réagiraient après avoir perdu les finales NBA face aux Raptors de Toronto. Quand Klay Thompson reviendra-t-il? Stephen Curry peut-il porter une équipe avec seulement Draymond Green? Comment remplacez-vous Kevin Durant?

Peu importe les réponses que les gens ont tirées, les résultats de la saison Warriors 2019-2020 sont quelque chose que seuls quelques-uns pouvaient imaginer.

Après 35 matchs, les Golden State Warriors ne comptent que neuf victoires et se situent au bas du classement de la Conférence Ouest. Un changement radical pour une franchise qui a effectué cinq voyages consécutifs en finale de la NBA.

Bien que les Warriors traversaient une période de transition sans Durant, perdre Curry à une blessure au début de la saison a placé les Warriors sur une voie avec laquelle leur noyau n’a que peu d’expérience.

L’entraîneur, Steve Kerr, gère tout cela de la droite au milieu. Le produit Arizona Wildcat a enregistré huit championnats au total depuis le moment où il a été joueur jusqu’à l’entraîneur. Accumuler des pertes est un nouveau territoire pour Kerr.

Au cours des trois premières saisons de Kerr en tant qu’entraîneur-chef de Golden State, son équipe n’a accumulé que 39 défaites au total. Au cours des années quatre et cinq pour Kerr, l’équipe a combiné pour 49 défaites, mais chaque saison s’est terminée par une course éliminatoire profonde.

Les pertes les plus régulières enregistrées par Kerr et la société ont été enregistrées la saison dernière avec une fiche de 57-25. Maintenant en 2019, les Warriors ont déjà dépassé le plus de pertes de l’ère Kerr avec 27 à seulement 36 matchs.

Alors que les Warriors accumulent des pertes, la majorité d’entre eux sont venus au début de la saison lorsque l’équipe n’avait que huit joueurs en bonne santé à la fois. En plus de perdre Curry et Thompson, plusieurs autres guerriers ont raté un temps considérable.

D’Angelo Russell, Jacob Evans, Alen Smailagic, Damion Lee et Kevon Looney ont tous raté 10 matchs ou plus cette saison.

Bien qu’ils n’aient toujours pas Curry et Thompson, en décembre, les Warriors ont pu aligner une équipe en pleine santé pour la première fois depuis le début de la saison.

Les Warriors ont récemment entamé une séquence de quatre victoires consécutives, volant même un match de Noël contre les Houston Rockets. Malheureusement, le bug de blessure est revenu, éliminant trois contributeurs clés au cours de leurs deux derniers matchs. Willie Cauley-Stein (maladie) et Russell (épaule) ont raté les Warriors au cours des deux derniers matchs, Looney (abdominal) ayant raté leurs cinq derniers matchs.

Les blessures ont entravé le record des Warriors, mais dans une saison de transition, c’est un nouveau défi pour Kerr et son équipe de former une équipe inexpérimentée qui est en pleine mutation.

Comme un changement de rythme 2019-20 est pour Golden State, c’est aussi un changement pour Kerr. Au lieu de se concentrer sur une descente en profondeur dans la finale de la NBA, il devra porter son attention sur le développement jusqu’à ce que Curry et Thompson reviennent.

