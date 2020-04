Les Warriors excluent la possibilité de choisir LaMelo Ball dans le prochain repêchage de la NBA

Golden State Warriors Il a fait tout ce qui était en son pouvoir au cours de cette dernière saison NBA pour pouvoir gravir autant de positions que possible dans le repêchage. Avec les blessures de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green et le départ de Kevin Durant à Free Agency, le seul objectif de la franchise de San Francisco était d’obtenir le choix n ° 1.

Cependant, même si les Warriors atteignent la position n ° 1 tant attendue du repêchage, ils ont complètement exclu la possibilité de choisir LaMelo Ball, Le petit frère de Lonzo Ball et l’une des plus grandes promesses de cette progéniture recrue de 2020. Selon les rapports, GSW s’inquiète du coup de saut du joueur actuel des Hawks d’Illawarra, qui, selon eux, ne sera pas trop efficace. dans la NBA.

Les doublons ne seraient pas élevés sur LaMelo Ball, et une paire d’évaluations récentes pourrait indiquer pourquoi https://t.co/yV2tcGQKxh pic.twitter.com/kjLGuSmGlx

– Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 11 avril 2020

